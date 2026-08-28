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राखी पर खान सर ने किया बड़ा ऐलान, खोलने जा रहे ये

रक्षाबंधन में राखी बंधवाए हुए खान सर ( ETV Bharat )

पटना : मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने रक्षाबंधन पर अपनी छात्राओं से राखी बंधवाई. सारी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए बड़ा एलान भी कर दिया. अनाथ आश्रम बनाने का जिक्र किया. 'जल्द खुलेगा अस्पताल' : खान सर ने कहा कि पिछली बार मैंने कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही थी. हमने ये प्रण लिया था कि कैंसर अस्पताल इस साल के रक्षाबंधन के दिन खुल जाएगा. अस्पताल बनकर तैयार भी है लेकिन पिछले कुछ महीने हम परेशान रहे, हालांकि इस दौरान न्यायालय का पूरा साथ रहा. 2 सा ढाई महीने के बाद हम कैंसर अस्पताल खोल देंगे. इस रक्षाबंधन के दिन हमने घोषणा की है कि हम अनाथ आश्रम की स्थापना करेंगे. ''जैसे मुझे बहन नहीं है तो अफसोस होता है, जिस बहन को भाई नहीं तो उसे कितना दुख होता होगा. जरा सोचिए जिसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जो अनाथ है उनका क्या होगा. ऐसे में हम अनाथ आश्रम खोलने की घोषणा करते हैं. इसमें अच्छी बात यह होगी कि बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं होगा. जो बच्चे रहेंगे आपस में घुल-मिल जाएंगे.''- खान सर, शिक्षाविद्