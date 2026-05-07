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'मोबाइल में सुन लीजिए ट्रंप ने क्या बोला..' पटना वाले खान सर ने ऐसा क्यों कहा?

नवादा: बिहार के नवादा में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर बुधवार को नवादा पहुंचे. गोनावां में चेतन सोशल लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में जुटे छात्र-छात्राओं को संबोधित किया. खान सर ने स्पष्ट कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, निरंतर मेहनत और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है.

मोबाइल का सही उपयोग, ट्रंप का उदाहरण: खान सर ने मोबाइल और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए युवाओं को सलाह दी. उन्होंने कहा, “मोबाइल में सुन लीजिए ट्रंप ने अमेरिका में क्या बोला..” यह कहकर उन्होंने जोर दिया कि आज मोबाइल की सुविधा से दुनिया की कोई भी खबर तुरंत उपलब्ध है. उनका मकसद यह बताना था कि युवा इस शक्तिशाली माध्यम को ज्ञान और करियर के लिए इस्तेमाल करें, न कि समय बर्बाद करने के लिए.

नवादा में खान सर (ETV Bharat)

"नवादा बहुत लीगसी से जुड़ा शहर है, बहुत से यहां पे महापुरुष लोग आये हैं. जो यंग जनरेश्न आती है उनके पास शिक्षा के अलावा उनको दूसरा विकल्प नहीं है. शिक्षा समय लेती है, लेकिन एक बार जब कामयाब हो गए तो थोड़ा लंबे समय तक चलता है. अब मोबाइल की सुविधा है. हम यहां बेठे हुए ये सुन सकते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका में क्या बोला."-खान सर, शिक्षाविद्

पटना वाले खान सर ने ऐसा क्यों कहा?: खान सर ने यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वे युवाओं को बताना चाहते थे कि आधुनिक समय में जानकारी हासिल करने की कोई कमी नहीं है. पहले की तुलना में अब छोटे शहरों और गांवों के छात्र भी विश्व स्तर की घटनाओं को तुरंत जान सकते हैं. उन्होंने कहा कि मोबाइल का सही उपयोग कर युवा अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं.