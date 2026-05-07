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'मोबाइल में सुन लीजिए ट्रंप ने क्या बोला..' पटना वाले खान सर ने ऐसा क्यों कहा?

नवादा पहुंचे खान सर ने युवाओं को मेहनत, अनुशासन और मोबाइल का सही उपयोग की सलाह दी. ट्रंप को लेकर कही ये बात. पढ़ें खबर-

Khan Sir
नवादा में खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 12:00 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर बुधवार को नवादा पहुंचे. गोनावां में चेतन सोशल लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में जुटे छात्र-छात्राओं को संबोधित किया. खान सर ने स्पष्ट कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, निरंतर मेहनत और अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है.

मोबाइल का सही उपयोग, ट्रंप का उदाहरण: खान सर ने मोबाइल और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए युवाओं को सलाह दी. उन्होंने कहा, “मोबाइल में सुन लीजिए ट्रंप ने अमेरिका में क्या बोला..” यह कहकर उन्होंने जोर दिया कि आज मोबाइल की सुविधा से दुनिया की कोई भी खबर तुरंत उपलब्ध है. उनका मकसद यह बताना था कि युवा इस शक्तिशाली माध्यम को ज्ञान और करियर के लिए इस्तेमाल करें, न कि समय बर्बाद करने के लिए.

नवादा में खान सर (ETV Bharat)

"नवादा बहुत लीगसी से जुड़ा शहर है, बहुत से यहां पे महापुरुष लोग आये हैं. जो यंग जनरेश्न आती है उनके पास शिक्षा के अलावा उनको दूसरा विकल्प नहीं है. शिक्षा समय लेती है, लेकिन एक बार जब कामयाब हो गए तो थोड़ा लंबे समय तक चलता है. अब मोबाइल की सुविधा है. हम यहां बेठे हुए ये सुन सकते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका में क्या बोला."-खान सर, शिक्षाविद्

पटना वाले खान सर ने ऐसा क्यों कहा?: खान सर ने यह उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वे युवाओं को बताना चाहते थे कि आधुनिक समय में जानकारी हासिल करने की कोई कमी नहीं है. पहले की तुलना में अब छोटे शहरों और गांवों के छात्र भी विश्व स्तर की घटनाओं को तुरंत जान सकते हैं. उन्होंने कहा कि मोबाइल का सही उपयोग कर युवा अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं.

बेटियों की पढ़ाई पर दिया विशेष जोर: खान सर ने विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षित लड़की न सिर्फ खुद आगे बढ़ती है बल्कि पूरे समाज को बदल देती है. उन्होंने कहा, “अगर लड़की पढ़-लिखकर कामयाब हो जाती है तो उसे अपना मायका भी मिलता है, ससुराल भी मिलता है और सरकारी आवास भी मिलता है.” उनकी इस बात पर मौजूद युवतियों ने खूब तालियां बजाई.

नवादा की विरासत और युवाओं का भविष्य: खान सर ने नवादा को महापुरुषों की भूमि बताते हुए कहा कि यहां की युवा पीढ़ी के पास शिक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे लॉकडाउन से पहले नवादा में क्लास लेते थे. उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा में समय लगता है लेकिन सफलता लंबे समय तक साथ देती है.

लाइब्रेरी को ज्ञान का केंद्र बताया: कार्यक्रम के दौरान खान सर ने चेतन सोशल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी छात्रों के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगी और उनकी सफलता की राह को आसान बनाएगी. स्थानीय युवाओं और छात्रों ने खान सर का गर्मजोशी से स्वागत किया. अंत में खान सर ने युवाओं से अपील की कि वे बड़े सपने देखें और पूरी लगन से मेहनत करें.

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