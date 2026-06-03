खान सर कोचिंग सेंटर हमला मामला: पटना का एक शिक्षक गिरफ्तार
खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हमला मामले में पटना के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें
Published : June 3, 2026 at 5:24 PM IST
पटना: खान सर के कोचिंग के बाहर हुए हंगामे और मारपीट मामले में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह शिकायत खान ग्लोबल स्टडीज के प्रबंधक कन्हैया सिंह ने की थी. कदमकुआं पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार: प्राथमिकी में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ-साथ प्रिंस, अभिषेक,गौरव और 15 से 20 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. घटना के बाद से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल कोचिंग सेंटर में कैंप कर रही थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों से पुलिस की पूछताछ जारी है.
खान सर ने सम्राट सरकार को दिया धन्यवाद: घटना के बाद फौरन मौके पर फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंची. पुलिस द्वारा उठाए गए ठोस कदम को लेकर खान सर ने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. खान सर ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद लग रहा था क्या होगा नहीं होगा. लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो काम किया है, उससे मैं संतुष्ट हूं. खान सर सुरक्षा की मांग करते हुए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया.
सरकार बनाएगी कड़े नियम- शिक्षा मंत्री: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, राज्य सरकार जल्द ही व्यापक कोचिंग पॉलिसी लेकर आएगी. कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उससे पैदा होने वाले विवादों पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति लागू की जाएगी. सरकार यह नीति तीन महीने के अंदर लाएगी. इस नीति को बनाने से पहले विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे.
"जिस तरह से शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने से पहले व्यापक स्तर पर राय ली जाती है, ठीक उसकी तरह से कोचिंग नीति निर्माण में भी सुझावों को महत्व दिया जाएगा."- मिथिलेश तिवारी,शिक्षा मंत्री, बिहार
4-5 और लोगों की हुई पहचान: वहीं पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि घटना के दौरान कोचिंग में कार्यरत गार्ड के साथ मारपीट की गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने दावा किया है इस मामले में शामिल अन्य चार-पांच लोगों की भी पहचान की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जा रहा है. वहीं पूरे मामले को दो कोचिंग संस्थानों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
क्या है पूरा मामला: पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार की देर रात करीब 10:10 बजे कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. सेंटर पर ईंट-पत्थर फेंके गए और बैनर पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने गार्ड पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया. खान सर ने पहले फायरिंग का आरोप लगाया था, हालांकि पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है.
कौन हैं रोशन आनंद?: रोशन आनंद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजधानी में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं. इनके यहां से भी हर साल काफी रिजल्ट होता है. रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं.
ये भी पढ़ें
'नहीं हैं तो क्या होगा..' हमले के बाद Khan Sir ने नीतीश कुमार को किया याद
Khan Sir की कोचिंग पर हमले का आया VIDEO, खान कोचिंग सेंटर बंद, छात्र धरने पर बैठे
Khan Sir कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, खान सर बोले- '2 दिन में कोचिंग उड़ाने की दी धमकी'