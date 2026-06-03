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खान सर कोचिंग सेंटर हमला मामला: पटना का एक शिक्षक गिरफ्तार

पटना: खान सर के कोचिंग के बाहर हुए हंगामे और मारपीट मामले में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह शिकायत खान ग्लोबल स्टडीज के प्रबंधक कन्हैया सिंह ने की थी. कदमकुआं पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार: प्राथमिकी में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ-साथ प्रिंस, अभिषेक,गौरव और 15 से 20 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. घटना के बाद से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल कोचिंग सेंटर में कैंप कर रही थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीनों से पुलिस की पूछताछ जारी है.

खान सर (ETV Bharat)

खान सर ने सम्राट सरकार को दिया धन्यवाद: घटना के बाद फौरन मौके पर फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंची. पुलिस द्वारा उठाए गए ठोस कदम को लेकर खान सर ने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. खान सर ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद लग रहा था क्या होगा नहीं होगा. लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो काम किया है, उससे मैं संतुष्ट हूं. खान सर सुरक्षा की मांग करते हुए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया.

सरकार बनाएगी कड़े नियम- शिक्षा मंत्री: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, राज्य सरकार जल्द ही व्यापक कोचिंग पॉलिसी लेकर आएगी. कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उससे पैदा होने वाले विवादों पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति लागू की जाएगी. सरकार यह नीति तीन महीने के अंदर लाएगी. इस नीति को बनाने से पहले विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे.