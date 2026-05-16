ETV Bharat / state

'बच्चों को देने के लिए आज कुछ नहीं..' लाइव क्लास में रो पड़े पटना वाले खान सर

पटना: शनिवार को पटना वाले खान सर लाइव क्लास के दौरान NEET-UG कैंडिडेट रितिक मिश्रा के इस दुनिया से जाने पर टूट गए और रो पड़े. उन्होंने कहा, "आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है. आज आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता है.''

रितिक मिश्रा की मौत पर रो पड़े खान सर: नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को खान सर केवल एक परीक्षा विवाद नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ मानते हैं. उन्होंने कहा, लाखों बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार कर्ज लेकर कोचिंग करवाता है और ऐसे में जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होता है. यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी होती है. इस दौरान खान सर अपने आंसू नहीं रोक सके.

आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं- खान सर: खान सर ने कहा, आज हम लोगों को एनटीए ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है. खाली हाथ आ जाते हैं हमलोग, बच्चों को कहते हैं धीरज रखो, शायद कुछ अच्छा हो. यह कहकर खान सर भावुक हो उठे.

"शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है. शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला का भी बच्चा नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए 500 रुपया जुटाकर 200 किलोमीटर दूर जाना अब संभव नहीं होगा."- खान सर, शिक्षाविद्