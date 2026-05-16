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'बच्चों को देने के लिए आज कुछ नहीं..' लाइव क्लास में रो पड़े पटना वाले खान सर

नीट-यूजी परीक्षा कैंसिल होने के बाद एक छात्र ने अपनी जान दे दी. पटना वाले खान सर रितिक मिश्रा की मौत पर रो पड़े.

Khan Sir on neet student death
पटना वाले खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 8:02 PM IST

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पटना: शनिवार को पटना वाले खान सर लाइव क्लास के दौरान NEET-UG कैंडिडेट रितिक मिश्रा के इस दुनिया से जाने पर टूट गए और रो पड़े. उन्होंने कहा, "आज एक शिक्षक अपने मंच पर असहाय महसूस कर रहा है. आज आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता है.''

रितिक मिश्रा की मौत पर रो पड़े खान सर: नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले को खान सर केवल एक परीक्षा विवाद नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ मानते हैं. उन्होंने कहा, लाखों बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार कर्ज लेकर कोचिंग करवाता है और ऐसे में जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होता है. यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी होती है. इस दौरान खान सर अपने आंसू नहीं रोक सके.

आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं- खान सर: खान सर ने कहा, आज हम लोगों को एनटीए ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है. खाली हाथ आ जाते हैं हमलोग, बच्चों को कहते हैं धीरज रखो, शायद कुछ अच्छा हो. यह कहकर खान सर भावुक हो उठे.

"शायद इस देश में बदतमीज और बच्चों से खिलवाड़ करने वाले लोग कभी समझेंगे कि गरीब का दर्द क्या होता है. शायद समझेंगे कि कोई ठेला लगाने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला का भी बच्चा नीट की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए 500 रुपया जुटाकर 200 किलोमीटर दूर जाना अब संभव नहीं होगा."- खान सर, शिक्षाविद्

'NTA वो तुम्ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है' : खान सर ने आगे कहा कि शायद कोई लड़की सपना देख सकती थी कि वो डॉक्टर बन सकती है, शायद अब उसके सपने को तोड़ दिया जाएगा. शायद अब वह जिंदगी भर घर में काम करते-करते रह जाएगी. जब-जब उसको सपने आएंगे, चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए, 40-50 उम्र की हो जाए. जब भी किसी डॉक्टर को देखेगी तो कहेगी, एनटीए वो तुम्ही थे जिसने मेरे सपने को तोड़ दिया है. याद रखो तुम्हारे घर में लोग चैन से नहीं सोएंगे जो बच्चों की भविष्य के साथ खेल रहा है.

''जो हमारे बाल-बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा, ऊपरवालों से इस पढ़ाने वाले मंच से एक गुरु होने के नाते कहते हैं, तुम्हारे बाल-बच्चों को भी वही दिन देखना पड़े, जैसा आज इनका भविष्य खराब हुआ है, कल उनका भविष्य खराब होगा.''- खान सर, शिक्षाविद्

क्या है नीट विवाद? : दरअसल, तीन मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी. 2024 की तरह इस बार भी पेपर लीक हो गया. इसके बाद आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा को रद्द कर दिया. अब इस परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है, 21 जून को परीक्षा आयोजित होगी.

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