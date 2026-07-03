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खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टली, अब 7 जुलाई को अगली तारीख

फायरिंग में फंसे खान सर को फिलहाल राहत है. अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिर टल गई है. पढ़ें खबर

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खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 8:17 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच हुए चर्चित विवाद से जुड़े मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई. पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर हैं. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है.

7 जुलाई को अगली सुनवाई : बताया जा रहा है कि न्यायाधीश इन दिनों गयाजी स्थित बिपार्ड में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं. जिसके चलते मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई. अब अदालत 7 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी. यह मामला राजधानी पटना में दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और फायरिंग की घटना से जुड़ा है.

दो कोचिंग को लेकर पूरा मामला : पिछले कई दिनों से इस प्रकरण में लगातार न्यायालय में सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों एवं साक्ष्यों के साथ अदालत का रुख कर रहे हैं. ऐसे में अब इस बहुचर्चित मामले पर सभी की निगाहें 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.

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पटना सिविल कोर्ट (ETV Bharat)

बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस को लेकर बहस : इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान खान सर के पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुवार ने अदालत के समक्ष बचाव पिछले सुनवाई में पक्ष रखते हुए कहा था कि पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत कर दी है और मामले में लगाए गए आरोपों पर विस्तार से बहस की गई है. सुनवाई के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस को लेकर भी सवाल उठाया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि संबंधित बॉडीगार्ड का हथियार लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है.

हालांकि बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि बॉडीगार्ड के पास वैध ट्रैवलिंग परमिट है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और बिहार सहित अन्य राज्यों में हथियार लेकर चलने की अनुमति दर्ज है. अधिवक्ता ने कहा था कि इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करा दिए गए हैं और अदालत इन तथ्यों पर अगली सुनवाई में विचार करेगी.

जेल से बाह आए हैं रौशन आनंद : इस मामले के दूसरे पक्ष, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं. उनके छोटे भाई की नेपाल में मृत्यु होने के बाद उन्हें राहत मिली थी और वे जेल से बाहर आए थे. इसके बाद से यह मामला फिर चर्चा में है.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, कदमकुआं थाना क्षेत्र में दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद के दौरान खान सर के संस्थान के बाहर फायरिंग और मारपीट की घटना हुई थी. आरोप है कि खान सर के सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग की थी, जबकि दूसरे पक्ष के संचालक रौशन आनंद पर मारपीट और हिंसा के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

फिलहाल खान सर को अदालत से 'नो कोर्सिव एक्शन' की अंतरिम राहत प्राप्त है, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है. अब 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई इस मामले में अहम मानी जा रही है. अदालत के अगले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर क्या फैसला आता है और इस चर्चित कोचिंग विवाद की कानूनी दिशा आगे क्या होगी.

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