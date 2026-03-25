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खल्लारी रोपवे हादसा : कांग्रेस जांच दल का बड़ा खुलासा, बताया क्या हो सकता है हादसे का कारण

कांग्रेस की जांच 04 बिन्दुओं पर थी. जिसमें मेंटेनेंस तथ्य , विद्युत व्यवस्था संबंधी तथ्य , संचालन टीम संबंधी तथ्य और मेंटेनेंस एवं चेकलिस्ट संबंधी तथ्य शामिल थे. निरीक्षण के बाद कांग्रेस टीम के संयोजक ने बताया कि कंपनी ने नवरात्रि पर्व के तीन दिन पूर्व मेंटनेंस कार्य कराया गया ,जो कि बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञ की उपस्थिति में किया गया.

महासमुंद : खल्लारी मंदिर रोपवे हादसा में अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. इस हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं. रोपवे हादसे के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घटना की जांच के लिए कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के लिए आदेशित किया था. इसी कड़ी में कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर पहुंची.इस दौरान टीम ने मौके का निरीक्षण किया.

किन चीजों का हुआ खुलासा ?

कांग्रेस टीम के संयोजक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि मेंटेनेंस के दौरान अपर स्टेशन के मुख्य चक्का (व्हील) को बदला गया, जो पूर्व में लगे चक्का से अलग पाया गया. रोपवे संचालन के लिए पिछले दो- तीन महीनों से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी. इसके कारण संचालन जनरेटर के माध्यम से किया जा रहा था. रोपवे का प्रारंभिक संचालन अनुभवी टीम कर रही थी. लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना एवं अज्ञात कारणों से उस टीम को बदलकर स्थानीय एवं कम अनुभवी टीम से संचालन कराया जा रहा था. रोपवे संचालन नें मेंटेनेंस एवं चेकलिस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन अनुभवहीन टीम के कारण नियमित मेंटेनेंस एवं आवश्यक चेकलिस्ट का संधारण नही किया गया.

रोप वे के साथ रस्सी का भी इस्तेमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस जांच दल का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार मुआवजा देने की बात बात कही है जो हमारे अनुसार संतोषजनक नहीं है. मृतकों को कम से कम 50 लाख रुपए एवं घायलों का नि:शुल्क इलाज ठीक होते तक किया जाए. साथ ही तार में रस्सी का इस्तेमाल भी कई सवालों को जन्म देता है - द्वारिकाधीश यादव, खल्लारी विधायक

कांग्रेस जांच दल ने उचित मुआवजे की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोप वे हादसे में दो की हुई मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वही जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत CEO हेमंत रमेश नंदनवार ने बताया कि हादसे में मृतको की संख्या दो हो गयी है. बीती रात महासमुंद निवासी गोविन्द स्वामी उम्र 47 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी पत्नी एवं बेटी का इलाज जारी है. मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतक के परिजन को 5 लाख एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है. प्रशासन ने भी तीन सदस्यीय एक टीम गठित कर जांच करा रही है जैसे ही रिपोर्ट आएगी शासन को भेज दिया जाएगा.

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