दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी खालिद सैफी को मिली अंतरिम जमानत, दिया ये आदेश

कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सोशल मीडिया से खालिद सैफी दूर रहें. साथ ही साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें.

कड़कड़डूमा कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 8:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी खालिद सैफी को अपने भतीजों की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने खालिद सैफी को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान खालिद सैफी को सोशल मीडिया से दूर रहने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि वो अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों से दूर रहे और साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें. कोर्ट ने खालिद सैफी को 6 फरवरी से 13 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

बता दें कि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में इस मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया उनमें सलीम मलिक, अतहर खान और ताहिर हुसैन शामिल हैं. दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पांच आरोपियों को जमानत मिलने के बाद इन तीनों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी.

इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों को दो-दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाई थीं. साथ ही कहा था कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते हैं.

