विधायक डॉ. विश्वनाथ बोले- मूलभूत मुद्दे प्राथमिकता, पाक बॉर्डर से सटे खाजूवाला में जल्द चलेगी ट्रेन

विधायक का दावा : विधायक डॉ. विश्वनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया है. 2 सालों में खाजूवाला पर फोकस रहा है. पहले और दूसरे बजट में नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 100 नाला निर्माण और मरम्मत के लिए 230 करोड़ पूगल डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए दिया. हमारा लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचे. क्षेत्र दूरस्थ है और शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं की पहले तीन स्कूल हुआ करती थी, अब वहां 54 स्कूल हैं. आईटीआई कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुए हैं.

बॉर्डर एरिया होने से महत्वपूर्ण : बीकानेर जिले के अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर स्थित खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र इसीलिए खास है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात होती है. साथ ही आजादी के आठ दशक होने को है, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में ट्रेन से सीधा जुड़ाव नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशन और खास तौर से सिंचाई के लिए नहरी पानी एक मुद्दा है.

बीकानेर : प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार अपने तरीके से किए कामों को लेकर जनता के बीच सुशासन यात्रा रथ के माध्यम से प्रचार कर रही है. वहीं, कांग्रेस भी 2 सालों में कुछ भी काम नहीं होने का आरोप लगा रही है. इस बीच 2 सालों में विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत से काम होने हैं. इसकी शुरुआत खाजूवाला में एक सब जिला अस्पताल की घोषणा से शुरू हुई. खाजूवाला में पहले एक CHC हुआ करती थी, अब तीन सीएचसी शुरू हुई. पंडित दीनदयाल योजना के तहत अंतिम ढाणी तक बिजली पहुंचे, इसको लेकर भी हमारी सरकार काम कर रही है. नए 132 केवी और 220 केवी के जीएसएस दामोलाई और छतरगढ़ में शुरू किए गए हैं. इससे बिजली तंत्र मजबूत होगा और अंतिम छोर पर गांव ढाणी में भी बिजली पहुंचेगी.

ट्रेन की सिटी बजेगी : आजादी के बाद अब तक रेल सेवा से वंचित रहे खाजूवाला में रेल सेवा शुरू करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इसको लेकर डीपीआर के लिए सर्वे का काम शुरू हुआ है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद अर्जुन मेघवाल के प्रयासों के लिए धन्यवाद. पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हालात बने उसके बाद यहां रेल की संभावनाओं पर काम हुआ. अब सर्वे के बाद यह तय हो गया है कि जल्द ही खाजूवाला से रेल सेवा शुरू होगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही खाजूवाला से ट्रेन की सिटी बजेगी.

अगले 3 सालों का विजन : आने वाले तीन सालों में क्षेत्र के विकास को लेकर विजन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका होने के चलते यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, एजुकेशन और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर उनका पूरा फोकस है. इसको लेकर भी काम कर रहे हैं. साथ ही सिंचाई पानी पर नहरों के सृदृढ़करण पर लगातार काम करेंगे. खाजूवाला से तीन बार विधायक होने के बावजूद मंत्री न बनने के सवाल उन्होंने कहा कि यह पार्टी आलाकमान का काम है कि किसको क्या दायित्व देना है. पार्टी जिसको जो दायित्व देती है उसका निर्वहन किया जाता है.

कांग्रेस के आरोपों पर बोले: उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है. अंतिम कार्यकाल में कांग्रेस ने रेवड़ियों के रूप में बजट दिया था, जबकि हमारी सरकार विकास की मंशा के आधार पर काम कर रही है. पहले ही बजट में मुख्यमंत्री ने विकास के विजन को रखते हुए बात की. उन्होंने कहा कि बिना बजट की कांग्रेस ने नए जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन हमारी सरकार ने नई पंचायती बनाई, पंचायत समिति बनाई और उनमें सब तरह की प्रावधान किए. बीकानेर में भी कई नई पंचायती बनी है.