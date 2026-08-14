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ड्रोन से पाक से हथियार मंगवाने वाले राकेश पर UAPA लगेगा, पंजाब जेल में रहते हुए आया पाक तस्करों के संपर्क में

राकेश केवल हथियार और नशे की खेप पहुंचाने वाला तस्कर नहीं था, बल्कि उसके संपर्क पाकिस्तान में बैठे तस्करों से भी थे.

Khajuwala Drone Smuggling Racket
पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 9:01 AM IST

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बीकानेर: खाजूवाला में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन मंगवाने के मामले में पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है. आरोपी राकेश प्रजापत के खिलाफ UAPA और BNS की धारा 113 लगाने की तैयारी है. पुलिस को राकेश के पाकिस्तान में बैठे तस्करों से कनेक्शन के अहम सबूत मिले हैं. अब इस पूरे नेटवर्क की जांच राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के एंगल से की जा रही है.

बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि राकेश केवल हथियार और नशे की खेप पहुंचाने वाला तस्कर नहीं था, बल्कि उसके संपर्क पाकिस्तान में बैठे तस्करों से भी थे. सीमा पार से ड्रोन के जरिए आने वाली खेप को भारतीय क्षेत्र से उठाकर आगे पंजाब तक पहुंचाने के लिए वह नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था. इसी वजह से पुलिस पूरे मामले को अब सामान्य तस्करी से अलग राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रही है. राकेश का पाकिस्तान में सक्रिय तस्करों से संपर्क पंजाब की जेल में रहने के दौरान हुआ. जेल से बाहर आने के बाद यह संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गया. इसके बाद सीमा पार बैठे तस्करों से संपर्क कर ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन की खेप मंगवाने का सिलसिला शुरू हुआ.

पढ़ें: भारत-पाक सीमा पर खाजूवाला में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, अहम सुराग लगे हाथ, तीन और आरोपी गिरफ्तार

एक करोड़ की डील, वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल: पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हाल में मंगवाई गई खेप को पंजाब तक पहुंचाने के बदले राकेश को करीब एक करोड़ रुपए मिलने थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इससे पहले वह कितनी बार सीमा पार से खेप मंगवा चुका है. राकेश पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क के लिए वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल करता था. सीमा पार बैठे लोग भारतीय क्षेत्र में उस स्थान की जानकारी देते थे, जहां ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराए जाने थे. खेप जमीन पर पहुंचने के बाद उसे उठाने और आगे भेजने के लिए अलग-अलग लोगों का इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस के मुताबिक हर खेप के लिए नया हैंडलर रखने से नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था.

यह भी पढ़ें: खाजूवाला बॉर्डर पर बड़ा एक्शन: बीएसएफ की वर्दी पहने ड्रग तस्कर समेत दो गिरफ्तार

गिरफ्तारी से पहले जयपुर में छिपा था: पुलिस से बचने के दौरान राकेश जयपुर में रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसके पुराने संपर्कों और सीमा पार नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं. अब पुलिस राकेश के पुराने संपर्कों, वर्चुअल नंबरों और पहले मंगवाई गई खेपों का रिकॉर्ड खंगाल रही है. जांच का मकसद यह पता लगाना है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और हथियार व हेरोइन की खेप कहां-कहां पहुंचाई गई.

बीकानेर बॉर्डर पर ड्रोन तस्करी बड़ी चुनौती: बीकानेर से लगी भारत-पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भेजने की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. खाजूवाला सीमा क्षेत्र में अप्रैल में 75 करोड़ की हेरोइन और 2 अगस्त को 50 करोड़ की हेरोइन, हथियार और कारतूस की बरामदगी के बाद पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार किया है. एसपी मृदुल कच्छावा के अनुसार सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ मंगवाकर उनकी सप्लाई करना गंभीर मामला है. UAPA और BNS की धारा 113 लगाए जाने के बाद इस मामले की जांच का दायरा काफी बढ़ सकता है.

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