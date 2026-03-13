खाजूवाला बॉर्डर पर बड़ा एक्शन: बीएसएफ की वर्दी पहने ड्रग तस्कर समेत दो गिरफ्तार
भारत-पाक सीमा पर खाजूवाला इलाके में बीएसएफ ने दो युवकों को पकड़ा है, जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े बताए जा रहे हैं.
Published : March 13, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : March 13, 2026 at 11:34 AM IST
बीकानेर: पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र खाजूवाला में सीमा सुरक्षा बल ने दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा है. सीमा सुरक्षा बल की सक्रियता से पकड़े गए दोनों संदिग्ध सीमा पार से तस्करी होने वाली मादक पदार्थों की डिलीवरी लेने के लिए आए थे.
खाजूवाला के वृत्ताधिकारी अमरजीत चावला ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक खाजूवाला के चक 3 कालूवाला से दोनों युवकों को डिटेन किया गया है. पकड़े गए दोनों युवकों में से एक युवक ने बीएसएफ की ड्रेस पहनी हुई थी. चावला ने बताया कि पंजाब के रहने वाले सतनाम सिंह व दलजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
चावला ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में सामने आया है कि दोनों यहां हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए आए थे, लेकिन उनके पास अभी तक ऐसा कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है. वे किसके कहने पर और कहां यह डिलीवरी लेने के लिए आए थे, इसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है.
बीएसएफ की ड्रेस पहनी: पकड़े गए एक आरोपी ने सीमा सुरक्षा बल की वर्दी पहनी हुई थी. पिछले दिनों खाजूवाला क्षेत्र में एक ड्रोन के जरिए सीमा पार से कुछ हथियार भारतीय सीमा में तस्करी के लिए लाए गए थे, जिसे बीएसएफ की सजगता के चलते नाकाम कर दिया गया. इन हथियारों को बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया और ड्रोन को नष्ट कर दिया. पिछले कुछ महीनों में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी को भी नाकाम किया गया और नशे की खेती भी पकड़ी गई.