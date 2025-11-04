खजुराहो को मिली नई वंदे भारत, वाराणसी से होगा सीधे कनेक्ट, तारीख का हुआ ऐलान
छतरपुर के खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन का होगा परिचालन, 7 नवंबर को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी.
Published : November 4, 2025 at 11:32 AM IST
छतरपुर: खजुराहो के पर्यटन को बढ़ाना देने के लिए खजुराहो से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस नई ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है, जो 7 नवंबर से पटरी पर दौड़ेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से खजुराहो के पर्यटन को विकास की नई रफ्तार भी मिलेगी. बुंदेलखंड की आर्थिक प्रगति का भी आधार बनेगी. रेलवे की ओर से बताया गया है कि यह वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी."
पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ
देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले छतरपुर के पर्यटन स्थल खजुराहो को अब एक नई ट्रेन की सौगात मिली है. खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 नवंबर, 2025 से शुरू होगी. संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह वंदे भारत महोबा, बांदा और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी. खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
'तीर्थ स्थलों तक पहुंचना हुआ आसान'
खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने कहा है कि "वंदे भारत ट्रेन न केवल खजुराहो और पन्ना जैसे पर्यटन स्थलों की पहचान को नई ऊंचाई देगी, बल्कि यह बुंदेलखंड की आर्थिक प्रगति का भी आधार बनेगी. वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा. इससे क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बड़ा लाभ मिलेगा.
खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल
छतरपुर के खजुराहो से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का का टाइम टेबल जारी हो चुका है. 26422 वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 5:25 को रवाना होकर दोपहर 13:10 पर खजुराहो पहुंचेगी. वापसी में 26421 वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से सप्ताह में दोपहर 15:20 को चलकर रात 23:00 बजे वाराणसी पहुंचेगी. दोनों तरफ से इस ट्रेन का स्टॉपेज वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, खजुराहो में रहेगा. वहीं, गुरुवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत चलेगी.
राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने बताया कि खजुराहो से बनारस जो नई ट्रेन मिली है, वह बुंदेलखंड के लिए अच्छी सौगात है. आसपास के क्षेत्र के लोगों की लंबे समय इसकी मांग थी, क्योंकि खजुराहो पर्यटन पर निर्भर है. नई ट्रेन की सौगात मिलना सौभाग्य है.