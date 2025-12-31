नए साल के जश्न को तैयार खजुराहो, पहुंचने लगे देशी-विदेशी सैलानी, दम से होगी पार्टी
खजुराहो में पहुंचना शुरू हुए पर्यटक, नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पूरी हुईं तैयारियां, प्रशासन ने भी कसी कमर.
Published : December 31, 2025 at 9:44 AM IST
छतरपुर: चंदेल राजाओं की प्राचीन राजधानी मंदिरों का शहर खजुराहो अपने देशी विदेशी मेहमानों के लिए सजधज कर पूरी तरहा तैयार हो चुका है. इस साल नए साल में देसी-विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा ज्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तभी प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कमर कस ली है. हर किसी पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. जिससे पर्यटक खुशी उत्साह और उमंग के साथ नया साल मना सकें.
जश्न के लिए खजुराहो में तैयारी पूरी
विश्व पर्यटन नगर खजुराहो में नए साल को लेकर जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है. पर्यटकों का खजुराहो में आना शुरू हो गया हैं. यहां सैलानियों के लिए लाइव म्यूजिक, गाला डिनर और डांस के साथ कई ऑफर होटल संचालक देते हैं. खजुराहो में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए करीब 15 से 20 दिन पहले ही लोग अपनी बुकिंग करा देते हैं. जिससे एन वक्त पर उनको कोई परेशानी ना हो सके.
लाइव बैंड, डीजे, गाला डिनर की व्यवस्था
न्यू ईयर 2026 के जश्न के लिए, इस बार खजुराहो के रेडिशन, सहित अन्य स्टार रेटिंग होटलों में लाइव बैंड, ऑर्केस्ट्रा, डीजे डांस, आतिशबाजी,लाइव म्यूजिक, गाला डिनर, लिक्विड ड्रिंक्स, डांस कॉम्पिटिशन के साथ गिफ्ट प्राइज का ऑफर होगा. लगभग सभी होटलों में बुकिंग जारी है. गेस्ट हाउस और होम स्टे में भी पर्यटक अपनी सुविधा के हिसाब से रुकते हैं. खजुराहो में बुन्देली व्यजनों, रेस्टोरेंटों में पारंपरिक व लजीज व्यंजनों की ज्यादा डिमांड रहती है.
खजुराहो के आसपास भी पहुंचे पर्यटक
वहीं नए साल का जश्न मनाने और एतिहासिक धरोहरों को देखने पर्यटक खजुराहो के आसपास के मंदिरों के अलावा पर्यटन स्थल-कुटने डैम, पांडव फॉल, रनेह फॉल, बेनीगंज बांध और केन नदी के किनारे भी पहुंच रहे हैं. कुटने आइलैंड की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है. खजुराहो के रेडिसन होटल ने अपनी परफार्मेंस के लिए पहुंचे गायक आणि तनेजा ने बताया " यहां पिछले 3 साल से आ रहा हूं. यहां का माहौल बहुत अच्छा है. यहां परफार्म करना मतलब अपनों के बीच परफार्म कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है यहां के लोग मुझे इस बार भी बहुत प्यार देंगे."
वहीं छतरपुर CSP अरुण सोनी ने बताया "नए साल को लेकर एसपी अगम जैन के निर्देश में पूरे जिले में पुलिस व्यवस्था टाइट है. होटल्स, ढाबा, क्लब सहित अन्य मनोरंजन के साधनों पर पुलिस तैनात रहेगी. ड्रिक एंड ड्राइव को लेकर चेकिंग व्यवस्था सभी चौराहों ओर अन्य जगह लगाई जाएगी. नए साल का उत्सव शांति से मनाएं, किसी भी गलत गतिविधि में सामिल ना हो."