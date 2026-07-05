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कटनी में दिग्विजय सिंह पर भाजपा का पलटवार, प्रभारी मंत्री और सांसद वीडी शर्मा ने साधा निशाना

प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ( ETV Bharat )