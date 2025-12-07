ETV Bharat / state

2 दिन खजुराहो में मोहन सरकार, बुंदेली मेन्यू के बीच चीतों की शिफ्टिंग पर होगा फैसला

भोपाल: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में चीतों को एक और नया घर मिलने जा रहा है. कूनो और गांधी सागर के बाद अब नौरादेही में भी चीतों को बसाया जाएगा. 9 दिसंबर को खजुराहो में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री अलग-अलग विभागों की बैठकें लेंगे. कैबिनेट कमेटी फॉर इनवेस्टमेंट प्रमोशन की बैठक भी होगी. इसमें सागर के मसवासी ग्रांट में 1500 एकड़ जमीन पर निवेश के लिए उद्योगों को इंसेटिव दिए जाने पर चर्चा की जाएगी. 8 औ 9 दिसंबर को पूरी मोहन सरकार खजुराहो में रहेगी.

8 दिसंबर को दिन भर चलेंगी बैठकें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित तमाम मंत्री रविवार रात ही खजुराहो पहुंच जाएंगे. मंत्रियों के अलावा अलग-अलग विभागों के 50 से ज्यादा अधिकारी भी खजुराहो पहुंचेंगे. बैठक सहित तमाम आयोजन की व्यवस्थाएं पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा की गई हैं. मंत्रियों और अधिकारियों को रूकवाने की व्यवस्था पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही है.

खजुराहो के दो हॉटल मंत्रियों और अधिकारियों के लिए बुक किए गए हैं. 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, तकनीकि शिक्षा और कौशल विकास, खनिज, राजस्व, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण सहित कई विभाग की समीक्षा करेंगे. समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. समीक्षा बैठक के बाद कुछ स्थानीय कार्यक्रम भी होंगे.

9 दिसंबर को होगी कैबिनेट बैठक

9 दिसंबर को खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कुनो और गांधीसागर सेंचुरी के बाद नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का नया घर बनाने का निर्णय लिया जा सकता है. नौरादेही सेंचुरी सागर, नरसिंहपुर और दमोह में फैला हुआ है. कैबिनेट की बैठक के अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन की बैठक भी होगी. इसमें सागर के मसवासी ग्रांट में 1500 एकड़ जमीन पर निवेश के लिए उद्योगों को मोहासा-बाबई जैसी सुविधाएं देने पर चर्चा की जाएगी.

नई पीढ़ी को मिलेगी गुरुकुल की सौगात

खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में 5 करोड़ की लागत से बनाये गए गुरुकुल की सौगात CM मोहन यादव 8 तारीख को जनता को देंगे. लोक कला, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प, लोह शिल्प, लोक नृत्य, लोकगीत और लोक संगीत जैसी पारंपरिक कलाओं को सिखाने का गुरुकुल केंद्र बनेगा. वर्तमान में कई लोककलाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं. इस गुरुकुल के शुरू होने से नई पीढ़ी को नई दिशा के साथ विलुप्त होती कला, संस्कृति रूपों की सीख दी जाएगी. ताकि आने वाले समय में इनका संरक्षण हो सके.