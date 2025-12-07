ETV Bharat / state

2 दिन खजुराहो में मोहन सरकार, बुंदेली मेन्यू के बीच चीतों की शिफ्टिंग पर होगा फैसला

2 दिन के खजुराहो दौरे पर मध्य प्रदेश सरकार, कैबिनेट मीटिंग में चीतों की नौरादेही में शिफ्टिंग पर होगी चर्चा, खाने में मिलेंगे बुंदेली व्यंजन.

2 दिन खजुराहो में मोहन सरकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 3:11 PM IST

भोपाल: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में चीतों को एक और नया घर मिलने जा रहा है. कूनो और गांधी सागर के बाद अब नौरादेही में भी चीतों को बसाया जाएगा. 9 दिसंबर को खजुराहो में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक के पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री अलग-अलग विभागों की बैठकें लेंगे. कैबिनेट कमेटी फॉर इनवेस्टमेंट प्रमोशन की बैठक भी होगी. इसमें सागर के मसवासी ग्रांट में 1500 एकड़ जमीन पर निवेश के लिए उद्योगों को इंसेटिव दिए जाने पर चर्चा की जाएगी. 8 औ 9 दिसंबर को पूरी मोहन सरकार खजुराहो में रहेगी.

8 दिसंबर को दिन भर चलेंगी बैठकें
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित तमाम मंत्री रविवार रात ही खजुराहो पहुंच जाएंगे. मंत्रियों के अलावा अलग-अलग विभागों के 50 से ज्यादा अधिकारी भी खजुराहो पहुंचेंगे. बैठक सहित तमाम आयोजन की व्यवस्थाएं पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा की गई हैं. मंत्रियों और अधिकारियों को रूकवाने की व्यवस्था पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही है.

खजुराहो के दो हॉटल मंत्रियों और अधिकारियों के लिए बुक किए गए हैं. 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, तकनीकि शिक्षा और कौशल विकास, खनिज, राजस्व, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण सहित कई विभाग की समीक्षा करेंगे. समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. समीक्षा बैठक के बाद कुछ स्थानीय कार्यक्रम भी होंगे.

9 दिसंबर को होगी कैबिनेट बैठक
9 दिसंबर को खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कुनो और गांधीसागर सेंचुरी के बाद नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का नया घर बनाने का निर्णय लिया जा सकता है. नौरादेही सेंचुरी सागर, नरसिंहपुर और दमोह में फैला हुआ है. कैबिनेट की बैठक के अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन की बैठक भी होगी. इसमें सागर के मसवासी ग्रांट में 1500 एकड़ जमीन पर निवेश के लिए उद्योगों को मोहासा-बाबई जैसी सुविधाएं देने पर चर्चा की जाएगी.

नई पीढ़ी को मिलेगी गुरुकुल की सौगात
खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में 5 करोड़ की लागत से बनाये गए गुरुकुल की सौगात CM मोहन यादव 8 तारीख को जनता को देंगे. लोक कला, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प, लोह शिल्प, लोक नृत्य, लोकगीत और लोक संगीत जैसी पारंपरिक कलाओं को सिखाने का गुरुकुल केंद्र बनेगा. वर्तमान में कई लोककलाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं. इस गुरुकुल के शुरू होने से नई पीढ़ी को नई दिशा के साथ विलुप्त होती कला, संस्कृति रूपों की सीख दी जाएगी. ताकि आने वाले समय में इनका संरक्षण हो सके.

700 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारियों रहेंगे तैनात
आयोजन को लेकर जिला प्रशासन से लेकर सभी विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं. CM मोहन यादव के साथ पूरा मंत्री मंडल खजुराहो में मौजूद रहेगा. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया, ''जिला प्रशासन से लेकर बाहर के कर्मचारी और अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 700 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों तैनात रहेंगे. स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, भोजन के लिए खाद्य विभाग की टीम की ड्यूटी लगाई गई है. अलग-अलग विभागों के 28 अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ व्यवस्थाएं संभालें. कन्वेंशन सेंटर सहित सभी प्रमुख स्थानों पर SDM नियुक्त किए गए हैं.''

सुरक्षा व्यवथा में 1500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात
वहीं खजुराहो में 2 दिनों तक CM मोहन यादव से लेकर मंत्रियों का जमाबड़ा रहेगा. जिसको लेकर 1500 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है. SP अगम जैन ने बताया, ''सुरक्षा की दृष्टि से ASP, SDOP सहित टीआई लेवल के करीब 1500 से ज्यादा पुलिस जवान खजुराहो में दो दिनों तक सुरक्षा में मौजूद रहेंगे. भोपाल, सागर, जबलपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, सहित 10 से ज्यादा जिलों से फोर्स बुलाई गई है.''

खजुराहो के मंदिर का अवलोकन करेंगे मंत्री
खजुराहो में बैठक और कैबिनेट के बाद खजुराहो में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी खजुराहो के मंदिरों का भी अवलोकन करेंगे. खजुराहो के पास स्थित कुटनी डैम भी मंत्री पहुंचेंगे. जहां बुंदेलखंडी गायन और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है. 9 दिसंबर की सुबह मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व भी जाएंगे.

बुंदेली व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे मंत्री
खजुराहो में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लंच और डिनर में बुंदेलखंडी व्यंजनों को भी परोसा जाएगा. इसमें पन्ना के महुआ के लड्डू, दूध से बनने वाली खुरचन को खासतौर से मीठे के रूप में परोसा जाएगा. इसके अलावा बाजरा, ज्वार, मिलेट की रोटी और मट्ठा से बनने वाली महेरी भी परोसी जाएगी.

