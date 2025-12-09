ETV Bharat / state

अगले साल 4 और मेडिकल कॉलेज शुरू, सागर-दमोह रोड फोरलेन, मोहन यादव कैबिनेट के फैसले

मोहन यादव कैबिनेट में अहम फैसले. स्वास्थ्य सेवा के मामले में बुंदेलखंड को सौगातें. दमोह-सागर मार्ग पर फर्राटा भरेंगे वाहन. चीतों मिला का नया आशियाना.

Khajuraho Mohan Yadav cabinet
खजुराहो में मोहन यादव कैबिनेट में अहम फैसले (Source : MP Jansampark)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 4:31 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में अगले साल 4 और मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे. इस प्रकार बुंदेलखंड में 6 माह में 4 मेडिकल कॉलेज काम करने लगेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया "दमोह और छतरपुर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं, इसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पन्ना और कटनी भी अगले साल तक शुरू हो जाएगा. अगले 6 माह में इनका काम पूरा हो जाएगा."

इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी. मेडिकल कॉलेजों के लिए 990 नियमित पदों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 615 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे.

अफ्रीका के बोत्सवाना से 8 और चीते आएंगे

मध्य प्रदेश के कूनो और गांधीसागर के बाद अब वीरांगना दुर्गावती नौरादेही अभ्यारण्य चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है. खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नौराहेदी को चीतों का नया रहवास बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट में बताया गया "कूनो में दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से जनवरी माह में 8 और चीते पहुंचेंगे."

Khajuraho Mohan Yadav cabinet
सागर-दमोह होगा फोरलेन, मोहन यादव कैबिनेट के फैसले (Source : MP Jansampark)

चीतों को मिला एक और आशियाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "पन्ना का नेशनल पार्क न सिर्फ टाइगर अभ्यारण्य बल्कि हाथियों के लिए आदर्श स्थान है. यहां हाथियों की संख्या बढ़ रही है. हां पर्यटन को बढ़ाने के लिए 10 नई कैंटर बस शुरू की गई हैं. यह अन्य सफारी वाहन की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक होगी और इसमें अधिक सीटें उपलब्ध होंगी." कैबिनेट की बैठक में नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का नया रहवास बनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई.

कूनो नेशनल पार्क, मंदसौर के गांधीसागर के बाद यह चीतों का तीसरा घर बनेगा. यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र है, जो सागर, दमोह, नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला हुआ है. अब यह चीतों का तीसरा रहवास होगा, जोकि 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. प्रदेश में अभी कुल 31 चीते हैं, इसमें कूनो में 28 और दो गांधी सागर में हैं.

2059 करोड़ की लागत से तैयार होगी फोरलोन

खजुराहो के कंवेंशन हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश के दमोह और सागर के बीच की 76.680 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन किया जाएगा और यह सड़क दो नेशनल हाइवे को जोड़ेगी. इससे बुंदेलखंड के विकास में और गति आएगी. इस परियोजना में 2059 करोड़ की लागत आएगी."

लागत का 40 फीसदी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा. बाकी 60 फीसदी राशि 15 सालों तक 6 माह एन्युटी के रूप में राज्य बजट से किया जाएगा. सड़क के लिए भू-अर्जन पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इस परियोजना के तहत 13 अंडरपास, 3 बडे पुलिस, 9 छोटे पुल, 1 आरोबी, 13 बड़े जंक्शन, 42 मध्यम जंक्शन बनाए जाएंगे.

खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर के साथ बनेगा फाइव स्टार होटल

कैबिनेट की बैठक में तेंदूखेड़ा तहसील के झापननाला मध्यप्रदेश सिंचाई परियोजना के लिए 165.06 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई. इसमें 17 गांवों का कुल 3600 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र होगा.

मुख्यंत्री मोहन यादव ने कहा "जी 20 के बाद खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में यह कैबिनेट कर इस सेंटर की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है. खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर से जोड़कर एक फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा. इसके लिए पीपीपी मॉडल पर इस तरह के फाइव स्टार होटल बनाए जाएंगे. ऐसे मॉडल प्रदेश के दूसरे बड़े स्थानों पर भी बनाए जाएंगे. सागर इन्वेस्टमेंट समिट के बाद यहां खाद्य के कारखाने लगे हैं."

सागर के इंडस्ट्रियल पार्क के अलावा पर्यटन को बढाने के लिए सभी इंवेस्टर्स समिट में इसे प्रमोट किया जा रहा है. स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना यहां हैं. इसके अलावा फर्नीचर क्लस्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है.

