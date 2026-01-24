खजुराहो में अंधभक्ति का लाइव शो! नीम के पेड़ से निकला सफेद पदार्थ, पूजा-पाठ वालों की होड़
मध्य प्रदेश के खजुराहो में अंधभक्ति का खुला खेल, नीम के पेड़ से निकले पदार्थ के लिए बर्तन लेकर पहुंचे लोग, बताया देवी की चमत्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 5:36 PM IST
खजुराहो: बुंदेलखंड का छतरपुर जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है. चाहे पर्यटन की बात हो या धर्म का मामला हो. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है खजुराहो से. प्राचीन चंदेल कालीन मंदिर में नीम के एक पेड़ से सफेद पदार्थ निकलने लगा. फिर क्या था गांव में आग की तरह यह खबर फैल गई. चमत्कार मानकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बर्तनों में तरल पदार्थ भरना शुरु कर दिया. नीम के पेड़ से पानी की धार निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है. उसके बाद तो मानों लोग इसे चमत्कार समझ बैठे और देखने के लिए दूर-दराज से मंदिर पहुंच रहे हैं.
खजुराहो में अंधभक्ति का खुला खेल
देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां अंधविश्वास जड़ जमाए बैठा है. बिना वैज्ञानिक कारण जाने लोग अंधविश्वास को सच मान बैठते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के खजुराहो में. यहां स्थित प्राचीन घंटाई मंदिर प्रांगण में लगे एक प्राचीन नीम के पेड़ से सफेद रंग का पदार्थ निकलने लगा. जानकारी लगते ही लोगों का हुजूम शुरू हो गया. बिना वैज्ञानिक जांच के लोगों ने देवी का चमत्कार मान लिया और सफेद पदार्थ को दूध समझकर बर्तनों में भरना शुरु कर दिया.
वीडियो जारी होते ही उमड़ी भीड़
इसका घटना का वीडियो साेशल मीडिया पर जैसे ही जारी हुआ, आसपास के ग्रामीण पूजा-अर्चना के लिए भारी संख्या में इकट्ठा होने लगे. मंदिर के पंडित प्रमोद कुमार पाठक कहते हैं, ''उन्होंने खुद अपनी आंखों से पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलते देखा है. चख कर भी देखा यह पदार्थ स्वाद में नीम की तरह कड़वा नहीं बल्कि मीठा लग रहा है. महिलाओं की लाइन लगी हुई है दूध के लिए.''
भक्त बोले-नीम के पेड़ में साक्षात देवी प्रकट हुईं
ग्रामीणों के मन में अंधभक्ति इतनी भरी हुई है वह किसी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं हैं कि यह दूध नहीं है, इसके वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं. खजुराहो के रहने वाले गणेश अवस्थी ने बताया कि, ''नीम के पेड़ में साक्षात देवी प्रकट हुई हैं. इस तरल पदार्थ को लगाने से उनका सिर दर्द और अन्य बीमारियां ठीक हो रही हैं. लोगों ने पेड़ पर पवित्र धागे बांधकर उसे एक अस्थायी पूजा स्थल का रूप देना शुरू कर दिया है. उस स्थान पर महिलाओं ने भजन-कीर्तन शुरू कर दिया है.''
'पेड़ से निकला पदार्थ दूध नहीं है'
जब इस बारे में छतरपुर महाराजा छत्रशाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक पीके खरे से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''सर्दियों के समय जहां पानी ज्यादा रहता है वहा भोजन की संख्या ज्यादा बन जाती है. अंदर की तरफ भोजन ले जाने वाली डियूप टूट जाती है. इससे जहां-जहां गांठ होती है वहां से बाहर की तरफ दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है. यह नीम के पेड़ में ज्यादा होता है, लोग इसका प्रयोग दवाओं में ज्यादा करते हैं.''
अब समझते हैं विज्ञान
अकसर इस तरह की घटनाएं देश भर से आती रहती हैं, जब पेड़ों से सफेद पदार्थ की धार बहने लगती है. कई बार मूर्तियों के पानी या दूध पीने जैसी घटनाएं होती हैं. लोग इसे चमत्कार या देवी देवताओं का संकेत मान बैठते हैं. इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानना बेहद जरूरी है. पेड़ों से सफेद या दूधिया तरल पदार्थ निकलना कोई नई या चमत्कारी घटना नहीं है. कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें गम, रेज़िन या सैप निकलता है. क्योंकि मौसम, नमी, कीट संक्रमण या अंदरूनी दबाव के कारण ऐसा तरल बाहर आ सकता है. नीम के पेड़ों में ज्यादातर ऐसा होता है.
- अंधविश्वास की बलि चढ़ी विवाहिता: बेहोश हुई तो 'भूत' के शक में नीम की लकड़ियों से पीटा, इलाज के दौरान मौत
- आस्था पर विज्ञान की मुहर, हॉट स्प्रिंग के बैक्टीरिया स्किन रोगों के इलाज में बेहद इफेक्टिव
- आस्था या अंधविश्वास ?, मध्यप्रदेश में अनोखी परंपरा, मन्नत पूरी होने पर लोगों के उपर से दौड़ाई जाती हैं गाय
लोगों को फंसाया जाता है अंधविश्वास के भ्रम में
अंधविश्वास तब और भयानक हो जाता है जब लोग किसी भी असामान्य घटना को चमत्कार मान लेते हैं. अंधविश्वास को लेकर अकसर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है. जरूरी नहीं हर वीडियो सच हो, कई बार आपके सामने एडिटिंग कर वीडियो पेश किया जाता है. इस तरह की अंधभक्ति न केवल समाज को पीछे धकेलती है, बल्कि लोगों को ठगों और पाखंडियों के चंगुल में भी फंसा देती है. कई मामलों में लोग पखंडियों के जाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटवा बैठते हैं. कई मामलों में तो जान तक चली गई है.
तरल पदार्थ इलाज का विकल्प नहीं, अफवाहों से बचें
विज्ञान के मुताबिक, पेड़ों से सफेद या दूधिया तरल निकलना कोई चमत्कारी घटना नहीं है. पेड़ों से निकलने वाले इस तरह के पदार्थ का बिना लैब टेस्ट या वैज्ञानिक जांच के कभी सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे पदार्थ की जांच की मांग की जाना चाहिए, किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा न करें. पेड़ों से निकलने वाले पदार्थ से इलाज का दावा भी पूरी तरह से सही नहीं होता. हमेशा डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहिए. पेड़ का तरल पदार्थ, धागा या पूजा मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है, अफवाहों से बचें. धर्म पर आस्था अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास नुकसानदायक है. ऐसे अंधविश्वास को वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और जागरूकता से ही कम किया जा सकता है.
Disclaimer: ETV Bharat इस तरह की घटनाओं में चमत्कार की 'पुष्टि' नहीं करता. अधिकांश मामलों के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं.