खजुराहो होटल कांड, पांचवें व्यक्ति ने तोड़ा दम, आलू गोभी की सब्जी में था कीटनाशक

छतरपुर के एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने बताया, '' खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट में फूड पॉइजनिंग के मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. इलाज के दौरान दयाराम रैकवार की ग्वालियर मेडिकल कॉलेज मे मौत हो गई है. इससे पहले इस घटना में चार कर्मचारियों की जान जा चुकी है. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच में जुटा है. SIT की टीम भी जांच में जुटी है और फॉरेंसिक जांच मे कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई है.''

छतरपुर/ग्वालियर: बीते दिनों खजुराहो के गौतम होटल व रिसॉर्ट के 9 कर्मचारियों की आलू गोभी की सब्जी खाने से हालत बिगड़ गई थी, इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी. सभी को गंभीर अवस्था में छतरपुर से ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां मंगलवार को एक और कर्मचारी ने दम तोड़ दिया है. वहीं फॉरेंसिक जांच में मृतकों के शरीर से फॉस्फेट कंपाउंड पाया गया है, जिससे खाने या आलू गोभी की सब्जी में खतरनाक कीटनाशक होने की संभावना जताई जा रही है.

8 दिसंबर को इस घटना के बाद इलाज के दौरान पहले 3 लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद 14 दिसंबर को चौथी और 23 दिसंबर को पांचवे कर्मचारी की मौत हो गई है. कुल 9 कर्मचारियों को उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से सभी को ग्वालियर रेफर किया गया था.

मामले की जानकारी देते एडिशनल एसपी (Etv Bharat)

सभी ने खाई थी आलू-गोभी की सब्जी, फिर हालत बिगड़ी

खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट में काम करने वाले 9 लोगों ने आलू गोभी की सब्जी खाई थी, जिसके ठीक बाद सभी को उल्टी, दस्त और घबराहट होने लगी. इसमें बिहारी पिता दयाराम पटेल (50) निवासी खजुराहो, रामस्वरूप पिता मंगू कुशवाहा (47) निवासी खजुराहो, रोशनी पति प्रमोद रजक (30) निवासी ग्राम झटकरा, दयाराम पिता रामदयाल रैकवार (70) निवासी खजुराहो, रवि कोंदर निवासी पन्ना, हार्दिक पिता प्रभात सोनी (20) निवासी राजनगर, प्रागीलाल कुशवाहा (33) निवासी वार्ड नंबर 14 खजुराहो, गिरजा रजक (35) निवासी गौतम रिसॉर्ट और प्रियागी कुशवाहा(50) बीमार हुए थे, इन सभी को खजुराहो से जिला अस्पताल और जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था.

इसी रिसॉर्ट के 9 कर्मचारियों की बिगड़ी थी हालत (Etv Bharat)

इन लोगों की ही चुकी है मौत

खाना खाने के बाद बीमार हुए 9 लोगों में से 4 कर्मचारियों प्रियागी कुशवाहा, रामस्वरूप कुशवाहा, गिरजा रजक और हार्दिक सोनी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. वहीं, मंगलवार को ग्वालियर में इलाज के दौरान खजुराहो के शंकरगढ़ निवासी दयाराम रैकवार की भी मौत हो गई. वहीं, 4 कर्मचारी अभी भी जिंदीगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं.

मामले में छत्तरपुर ASP आदित्य पटले ने कहा, '' दुर्भाग्यवश खजुराहो के गौतम रिसॉर्ट में जो फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई थी, उसमें एक ओर डेथ हो गई है. एफएसएल की टीम को फॉस्फेट कंपाउंड मिले हैं, जिससे माना जा रहा है कि खाने में कीटनाशक था. इस मामले में अभी जांच जारी है और सभी टीमें अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं.''