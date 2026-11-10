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खजुराहो में बुंदेलखंड का मशहूर दिवारी डांस देख चौंके विदशी पर्यटक, कुछ ही देर में साथ नाचने लगे

खजुराहो में बुंदेलखंड का मशहूर दिवारी डांस देख झूमे विदेशी ( ETV BHARAT )

छतरपुर : खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने बुंदेली संस्कृति और लोक परंपरा की अनूठी छठा देखने को मिली. दिवारी नृत्य की धुन पर मौनिया कलाकारों ने अपनी कलाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया मोनिया के साथ कमर लचकाकर थिरकते नजर आए. यहां पहुंचे विदेशी पर्यटक ये स्पेशल डांस देखकर ठहर गए.

विदेशी पर्यटकों ने पहले इस लोककला के बारे में जानकारी ली. इसके बाद मोनिया के साथ वे भी डांस करने लगे. खजुराहो में विदेशी पर्यटकों ने हाथों में मोर पंख लिए और बुंदेली लोकनृत्य के रंग में रंगे गए. अमेरिका से खजुराहो पहुंची अमेरिका की महिला पर्यटक का डांस देख लोग हैरान रह गए.