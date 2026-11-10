खजुराहो में बुंदेलखंड का मशहूर दिवारी डांस देख चौंके विदशी पर्यटक, कुछ ही देर में साथ नाचने लगे
खजुराहो में बुंदेली दिवारी नृत्य की धुन पर मौनिया कलाकारों ने जमकर धमाल मचाया. विधायक भी डांस करने लगे. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:17 PM IST
छतरपुर : खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने बुंदेली संस्कृति और लोक परंपरा की अनूठी छठा देखने को मिली. दिवारी नृत्य की धुन पर मौनिया कलाकारों ने अपनी कलाकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया मोनिया के साथ कमर लचकाकर थिरकते नजर आए. यहां पहुंचे विदेशी पर्यटक ये स्पेशल डांस देखकर ठहर गए.
विदेशी पर्यटकों ने पहले इस लोककला के बारे में जानकारी ली. इसके बाद मोनिया के साथ वे भी डांस करने लगे. खजुराहो में विदेशी पर्यटकों ने हाथों में मोर पंख लिए और बुंदेली लोकनृत्य के रंग में रंगे गए. अमेरिका से खजुराहो पहुंची अमेरिका की महिला पर्यटक का डांस देख लोग हैरान रह गए.
विधायक ने बजाई ढोलक और दिवारी गीत गाया
खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने बुंदेली संस्कृति और लोक परंपरा की अनूठी छठा दिखाई दी. स्थानीय विधायक अरविंद पटेरिया भी खुद को रोक नहीं पाए और मौनिया के साथ गाने गाकर ढोलक-मंजीरा बजाकर उत्साह बढ़ाने लगे. दीवाली पर आकर्षक परिधान में कलाकारों की टोलियां गांव-गांव में नृत्य की कला का प्रदर्शन करती हैं. बुन्देलखंड में दिवारी नृत्य का बड़ा क्रेज है.
दीपावली के दूसरे दिन उत्साह और उमंग के साथ लोग टोलियों में निकल पड़ते हैं. पुरुष अपनी पारंपरिक लिबास पहनकर मोर के पंखों को लेकर एक घेरा बनाकर डांस करते हैं. ये बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन नृत्य है, जिसे मौनिया या दीपावली नृत्य कहते हैं. युवा घेरा बनाकर मोर के पंखों को लेकर बड़े ही मनमोहक अंदाज में नृत्य करते हैं.
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मौनिया नृत्य के बारे में क्या है मान्यता
पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं "मान्यता के अनुसार जब श्रीकृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तब उनकी सारी गायें कहीं चली गयीं. प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी गायों को प्यार करने वाले भगवान श्रीकृष्ण दु:खी होकर मौन हो गए, जिसके बाद सभी ग्वाल दोस्त परेशान होने लगे. जब ग्वालों ने सभी गायों को तलाश लिया और उन्हें लेकर लाए, तब कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा. तभी से परंपरा के अनुसार श्रीकृष्ण के भक्त गांव-गांव से मौन व्रत रख कर दीपावली के एक दिन बाद मौन परमा के दिन इस नृत्य को करते हुए 12 गांवों की परिक्रमा लगाते हैं. मंदिर-मंदिर जाकर भगवान श्रीकृष्णा के दर्शन करते हैं."