खजुराहो में बीच चौराहे पर दो बाहुबलियों के बीच मल्लयुद्ध देख विदेशी पर्यटक हैरान
विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में दो सांड़ों के बीच हुए युद्ध से अफरातफरी. चौराहे पर आवाजाही बंद. वाहनों को नुकसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 4:24 PM IST
खजुराहो (छतरपुर): पर्यटन स्थल खजुराहो दुनियाभर में मशहूर है. यहां विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं. खजुराहो में सड़कों, चौराहों और बाजार में सांड़ों का आतंक है. साड़ों के कारण देशी, विदेशी पर्यटकों के साथ ही स्थानीय व्यापारी परेशान हैं. इसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता. इससे खजुराहो की छवि खराब हो रही है. शनिवार को भी दो सांड़ों के बीच बीच चौराहे पर भिड़ंत हो गई.
खजुराहो के मुख्य स्थलों पर सांड़ों का आतंक
खजुराहो के मंदिरों से कुछ ही दूरी पर गोल मार्केट है, जो खजुराहो का प्रसिद्ध मार्केट है, जहा देशी विदेशी घूमने के बाद शॉपिंग के साथ खाने-पीने के लिए रुकते हैं. इसी गोल मार्केट के सामने जब देशी, विदेशी पर्यटक निकल रहे थे, तभी 2 सांड़ भिड़ गए. दोनों साड़ों को हटाने के लिए लोगों ने जमीन पर लाठियां पटकी लेकिन सांड़ बेहद आक्रामक मुद्रा में थे. दोनों सांड़ों के बीच एक घंटे तक मल्लयुद्ध होता रहा. सांड़ों की लड़ाई के दौरान कई लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.
सड़क पर दुकान लगाने वालों में अफरातफऱी
इस दौरान कुछ लोग सांड़ों को हटाने के लिए मशक्कत करते रहे तो कुछ लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाते रहे. इस बीच तीसरा सांड़ भी युद्ध मे कूद पड़ा. ये देखकर लोग दहशत में आ गए. सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारी भाग खड़े हुए. वैसे तो सांड़ों का आतंक का कहर खजुराहो सहित पूरे जिले में दिखाई देता है. इससे पहले कई बार खजुराहो में सांड़ों का आतंक देखने को मिल चुका है.
नगरपालिका प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल
खजुराहो में तालाब का इलाका हो या मंदिर के सामने का मैदान हो या थाने के सामने का इलाका, सांड़ों के बीच अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है. खजुराहो के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शुक्ला बताते हैं "यहां सांड़ों का आतंक आये दिन देखने को मिलता है लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता. इस मामले में खजुराहो नगरपालिका CMO बसंत चतुर्वेदी का कहना है "आवारा जानवरों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में प्रभारी से बात कर कार्रवाई की जाएगी."