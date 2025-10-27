ETV Bharat / state

चांदनी रातों में आदिदेव को खुश करने होता है सैला नृत्य, खजुराहो में संस्कृति और कला का संगम

‘देशज’ समारोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि खजुराहो केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का अद्वितीय केंद्र भी बन चुका है. इस उत्सव ने बुंदेलखंड, बघेलखंड और जनजातीय क्षेत्रों की कला और संस्कृति के प्रति सम्मान और सराहना बढ़ाई है. इस आयोजन ने न केवल कलाप्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी स्थापित की है.

छतरपुर: पर्यटन स्थल खजुराहो में आदिवासियों की कला व संस्कृति का अनूठा संगम देखने मिला. यहां मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आदिवर्त जनजातीय लोककला का आयोजन किया गया था. इस आयोजन ने खजुराहो को एक बार फिर सांस्कृतिक महाकुंभ बना दिया. इस समारोह में न केवल बुंदेलखंड और बघेलखंड की अद्वितीय लोक परंपराओं को देखने को मिला, बल्कि आदिवासी नृत्य और संगीत के माध्यम से इनकी समृद्ध विरासत को सहेजने और संवारने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है.

बुंदेली-बघेली लोक गीतों की प्रस्तुति

समारोह की शुरुआत एक भव्य दीप प्रज्वलन और कलाकारों के स्वागत से हुई. जिसके बाद दर्शकों को भारतीय लोक कला के विविध रंगों और सुरों का अनूठा अनुभव हुआ. खजुराहो में हर रविवार को नृत्य, नाट्य, गायन व वादन पर केन्द्रित समारोह देशज का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में रविवार को सीता शर्मा व ने अपने साथियों के साथ बघेली लोक गीतों की प्रस्तुति दी गई. गणेश वंदना, दादरा, विवाह संस्कार गीत, विदाई, हास्य गीत, लोक भजन, सुहाग जैसे अनेक विधाओं के गीतों की प्रस्तुति हुई.

सैलाधीना जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई. सैला नृत्य शरद ऋतु की चांदनी रातों में किया जाता है. हाथों में लगभग सवा हाथ के डंडे के कारण इसका नाम सैला पड़ा. यह नृत्य आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. बारिश के मौसम को छोड़कर सभी ऋतुओं में गोंड जनजातीय इस नृत्य को करते हैं.

क्या कहते हैं कलाकार

शहडोल के अनूपपुर से आई प्रीति मसराम ने बताया "सैला नृत्य शरद ऋतु की चांदनी रातों में किया जाता है. हाथों में डंडे के कारण इसका नाम सैला पड़ा. यह नृत्य आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में गोंड जनजातीय इस नृत्य को करते हैं,खजुराहो में प्रस्तुति देना सौभाग्य की बात है.