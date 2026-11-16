ब्लैक टी छोड़ इंडियन मसाला चाय के दीवाने यूरोपियन सैलानी, खजुराहो में टपरी पर सीखी बनाने की विधि

ब्लैक टी छोड़ इंडियन मसाला चाय के दीवाने यूरोपियन सैलानी, खजुराहो में टपरी पर सीखी बनाने की विधि
विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ खजुराहो. व्यपारियो के चेहरे खिले. यूरोपियन देशों के पर्यटकों ने पुलिस सुरक्षा और स्वच्छता को सराहा. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:31 PM IST
खजुराहो (छतरपुर) : सर्दी का मौसम आते ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में विदेशी पर्यटक उमड़ने लगे हैं. विदेशी पर्यटकों की बढ़ती मौजूदगी से मंदिर परिसर, पर्यटन स्थलों और स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है. विदेशी मेहमानों की आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी नई रफ्तार दिखाई देने लगी है. अक्टूबर से लेकर फरवरी तक खजुराहो में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.
मार्च से इनकी संख्या कम होने लगती है. गर्मी के मौसम में संख्या और भी कम हो जाती है. खजुराहो पहुंचे खासकर यूरोपियन देशों के पर्यटक इन दिनों खूब एंज्वॉय कर रहे हैं. खजुराहो के आसपास गांवों का भी भ्रमण विदेशी कर रहे हैं.
देसी चाय बनाने की विधि देखी और समझी
खजुराहो के गांव में घूमते समय विदेशी पर्यटकों का एक ग्रुप चाय की टपरी पर रेस्ट करने लगा. इस दौरान विदेशी सैलानियों ने यहां के देसी चाय के बारे में पूछा. टपरी पर बनी मसाले वाली चाय देखकर पहले तो विदेशी चौंक गए. चाय की टपरी पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अंग्रेजी में संवाद करके विदेशी पर्यटकों को मसाला चाय के बारे में बताया.
जब विदेशी पर्यटकों को कप में मसाला चाय परोसी गई और उन्होंने पहली चुस्की ली तो कह उठे "इट इज सो टेस्टी. हाउ मेक दिस टी". विदेशी सैलानियों ने इंडियन मसाला चाय बनाने की विधि पूछी और फिर स्वाद की जमकर तारीफ की. यूरोप के अधिकांश देशों फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी में बिना दूध की चाय बनती है. वहां ब्लैक टी, हर्बल टी, फ्रूट टी, ग्रीन टी या लेमन टी बिना दूध के पसंद की जाती है.
खजुराहो में सुरक्षा और सफाई की तारीफ
इसके बाद विदेशी सैलानियों ने ऐतिहासिक मंदिरों, अद्भुत स्थापत्य कला और प्राचीन मूर्तिकला को निहारा. खजुराहो की सड़कों पर घूम रहे विदेशी पर्यटकों ने बताया कि खजुराहो बहुत सुंदर जगह है. यहां की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और शांतिपूर्ण वातावरण बहुत पसंद आया है.
इस दौरान खजुराहो थाना प्रभारी एन.के. सोलंकी ने विभिन्न देशों से आए पर्यटकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव जाने ओर उनसे बातकर खजुराहो के वातावरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल किए. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और भ्रमण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा असुविधा के संबंध में विदेशियों से जानकारी ली गई. संवाद के दौरान विदेशी पर्यटकों ने खजुराहो की व्यवस्थाओं की सराहना की.
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विदेशी सैलनियों की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस
अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से खजुराहो पहुंची दो सगी बहनों ने खजुराहो के मंदिर और वातावरण की जमकर तारीफ की. मैरियन सहित उनकी बहन का कहना है "यहां वे सुरक्षित माहौल में घूम रही हैं. खजुराहो में उन्हें अपनत्व और सुरक्षा का एहसास होता है."
स्थानीय होटल व्यवसायी राजीव शुक्ला कहते हैं "खजुराहो मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में शामिल है. यहां विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही होटल, गाइड, हस्तशिल्प और बाजारों से जुड़े कारोबारियों के लिए भी माहौल उत्साहजनक बना हुआ है."
छतरपुर SP रजत सकलेचा कहते हैं "छतरपुर पुलिस द्वारा पर्यटन नगरी में सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का उद्देश्य है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक खजुराहो की ऐतिहासिक विरासत के साथ यहां की अच्छी व्यवस्थाओं और सुखद अनुभवों की यादें लेकर लौटें."