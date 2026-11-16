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ब्लैक टी छोड़ इंडियन मसाला चाय के दीवाने यूरोपियन सैलानी, खजुराहो में टपरी पर सीखी बनाने की विधि

ब्लैक टी छोड़ इंडियन मसाला चाय के दीवाने हुए यूरोपियन सैलानी ( ETV BHARAT )

खजुराहो (छतरपुर) : सर्दी का मौसम आते ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में विदेशी पर्यटक उमड़ने लगे हैं. विदेशी पर्यटकों की बढ़ती मौजूदगी से मंदिर परिसर, पर्यटन स्थलों और स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है. विदेशी मेहमानों की आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी नई रफ्तार दिखाई देने लगी है. अक्टूबर से लेकर फरवरी तक खजुराहो में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

मार्च से इनकी संख्या कम होने लगती है. गर्मी के मौसम में संख्या और भी कम हो जाती है. खजुराहो पहुंचे खासकर यूरोपियन देशों के पर्यटक इन दिनों खूब एंज्वॉय कर रहे हैं. खजुराहो के आसपास गांवों का भी भ्रमण विदेशी कर रहे हैं.