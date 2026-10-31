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खजुराहो में 11वीं सदी के जवारी मंदिर में चमत्कार, मूल स्वरूप में दर्शन देंगे भगवान विष्णु

खजुराहो में 11वीं सदी के जवारी मंदिर में चमत्कार ( ETV BHARAT )

खजुराहो (छतरपुर) : पर्यटन नगरी खजुराहो में 11वीं सदी के ऐतिहासिक जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की बिना सिर वाली मूर्ति है. सात फीट ऊंची ये प्रतिमा खंडित है. हाल ही में मूर्ति का सिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के भंडार में मिला है. प्रतिमा के सिर की वैज्ञानिक जांच के बाद खंडित मूर्ति को जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसी नवम्बर माह में ये काम हो जाएगा.

11वीं सदी में चंदेल राजाओं ने बनवाया था जवारी मंदिर