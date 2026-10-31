खजुराहो में 11वीं सदी के जवारी मंदिर में चमत्कार, मूल स्वरूप में दर्शन देंगे भगवान विष्णु
खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति का इंतजार खत्म. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भंडार में मिला सिर. रिपोर्ट- मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:58 PM IST
खजुराहो (छतरपुर) : पर्यटन नगरी खजुराहो में 11वीं सदी के ऐतिहासिक जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की बिना सिर वाली मूर्ति है. सात फीट ऊंची ये प्रतिमा खंडित है. हाल ही में मूर्ति का सिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के भंडार में मिला है. प्रतिमा के सिर की वैज्ञानिक जांच के बाद खंडित मूर्ति को जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इसी नवम्बर माह में ये काम हो जाएगा.
11वीं सदी में चंदेल राजाओं ने बनवाया था जवारी मंदिर
अब खजुराहो के प्राचीन जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को मूल स्वरूप वापस मिलने की उम्मीद है. मूर्ति संरक्षित फाउंडेशन के चेयरमैन राकेश दलाल लंबे समय से इस प्रतिमा के संरक्षण और सिर को पुन: स्थापित करने के लिए अभियान चलाते रहे हैं. जवारी मंदिर चंदेलकालीन मंदिर कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था. मंदिर के गर्भगृह में बलुआ पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की लगभग सात फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी. प्रतिमा का धड़, चारों भुजाएं और पैर मौजूद हैं, लेकिन सालों से उसका सिर गायब था, जो अब खजुराहो ASI के भंडार में मिल चुका है.
खंडित प्रतिमा के हिस्से के लिए लंबा संघर्ष
एएसआई के अधिकारियों ने प्रतिमा की पुरानी तस्वीरों से सिर की पहचान की. पत्थर की संरचना, रंग, अनुपात और भगवान विष्णु के मुकुट की अद्भुत बनावट को पहचान का आधार बनाया गया. मूर्ति संरक्षित फाउंडेशन के चेयरमैन राकेश दलाल ने बताया "भगवान विष्णु की प्रतिमा का सिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भंडार में मिल गया है, जिसको लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया गया. दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया. केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा और खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया."
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कार्तिक पूर्णिमा पर दीप प्रज्जवलन
राकेश दलाल का कहना है "प्रतिमा के संरक्षण के लिए फाउंडेशन सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट तक भी गया. जनहित याचिका दायर कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के पुनरुद्धार और उसके मूल स्वरूप को बहाल करने की मांग की." अब सिर मिलने के बाद राकेश दलाल ने संरक्षण कार्य में सहयोग की पहल की है. 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 'एक दीप, एक संकल्प' अभियान के तहत जवारी मंदिर में दीप प्रज्वलित करने की अनुमति मांगी गई है. इसका उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रतिमा के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है.