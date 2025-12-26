खजुराहो एयरपोर्ट की बड़ी उपलब्धि, पैसेंजर के फीडबैक पर बना देश में नंबर वन
खजुराहो एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा यात्रियों के साथ मेहमानों जैसे व्यवहार. यात्रियों की संतुष्टि के मामले में मिला अवार्ड
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 7:58 PM IST
छतरपुर : देश-दुनिया में अपनी अगल पहचान रखने वाले खजुराहो को बड़ी सफलता मिली है. अब खजुराहो एयरपोर्ट देश का नम्बर वन बन गया है. खजुराहो एयरपोर्ट पर यात्रियों की संतुष्टि को देखते हुए सर्वे में पहली रैंक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा दी गई.
कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में पहला नंबर
खजुराहो एयरपोर्ट को अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी 2025 के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में पहला स्थान दिया गया है. इस सर्वे में यात्रियों ने सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार को लेकर अच्छा फीडबैक दिया. सर्वे में खजुराहो को सबसे ज्यादा नम्बर दिए गए. एएआई के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे राउंड 2 में एयरपोर्ट का मूल्यांकन स्वच्छता, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं जैसे मानकों पर किया जाता है.
खजुराहो एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स खुश
सर्वे में यात्रियों से एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार कुशलता और सुविधाओं पर जानकारी ली जाती है. उसी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के हर पैमाने पर खजुराहो एयरपोर्ट को उच्चतम नम्बर दिए गए. खजुराहो के समाजसेवी राजीव शुक्ला बताते हैं "यह बहुत ही गर्व की बात है. खजुराहो एयरपोर्ट के अधिकारी अच्छी सुविधा मुहैया करा रहे हैं." खजुराहो एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह का कहना है "यह सौभाग्य की बात है. इस सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है. हमारी टीम का प्रयास रहता है कि सभी यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें."
प्राचीन मंदिरों के कारण विख्यात है खजुराहो
खजुराहो प्राचीन मंदिर और कलाकृतियों के कारण दुनिया भर में अपनी पहचान बनाये हुए है. हजारों साल पहले चंदेल राजाओं द्वारा बनाये गए मंदिर आज भी खजुराहो में सीना तानकर खड़े हैं. इन मंदिरों की मूर्तियां इस तरह हैं मानो वह बोलती हों, तभी तो दुनियाभर के पर्यटक खजुराहो आते हैं. अब खजुराहो की प्रसिद्धि में एक खास बात जुड़ गई. खजुराहो एयरपोर्ट को देश के नम्बर वन एयरपोर्ट का खिताब मिला है.