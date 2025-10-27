ETV Bharat / state

खजुराहो से दिल्ली-बनारस के लिए सीधी फ्लाइट, 28 अक्टूबर को इंडिगो का मात्र 2989 रु. किराया

धार्मिक नगरी खजुराहो को मिली बड़ी सौगात, अब खजुराहो से दिल्ली बनारस तक उड़ान भरेगी इंडिगो फ्लाइट, एडवांस बुकिंग जारी.

DELHI KHAJURAHO VARANASI FLIGHT
दिल्ली-खजुराहो-बनारस इंडिगो हवाई सेवा शुरू (ANI)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 10:49 AM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: रविवार से दिल्ली, खजुराहो और वाराणसी के बीच इंडिगो एयरलाइंस की नई हवाई सेवा शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है. खजुराहो पहुंचने पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया. खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा इसी फ्लाइट से खजुराहो पहुंचे. खजुराहो एयरपोर्ट पर राजनगर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. सांसद शर्मा ने विदेशी पर्यटकों के साथ केक और रिबन काटकर इस हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया.

खजुराहो एयरपोर्ट पर एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन
इस अवसर पर सांसद शर्मा ने खजुराहो एयरपोर्ट पर एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया. उन्होंने एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना. उन्होंने खजुराहो से जयपुर के लिए जल्द ही हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने की संभावना जताई और खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया.

खजुराहो से दिल्ली-बनारस के लिए सीधी फ्लाइट (ETV Bharat)

दिल्ली खजुराहो फ्लाइट की एडवांस बुकिंग जारी
इंडिगो की यह उड़ान केवल एक घंटा 15 मिनट में दिल्ली से खजुराहो पहुंचाएगी. यह विमान सुबह 10:00 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा और 11:15 बजे खजुराहो पहुंचेगा. इस रूट पर एडवांस बुकिंग जारी है और किराया डायनामिक रखा गया है. शुरुआती पांच दिनों के लिए किराया इस प्रकार है: 26 अक्टूबर को 6561 रुपए, 27 अक्टूबर को 5674 रुपए, 28 अक्टूबर को 2989 रुपए, 29 अक्टूबर को 4092 रुपए और 30 अक्टूबर को 4776 रुपए.

DELHI KHAJURAHO VARANASI FLIGHT
धार्मिक नगरी खजुराहो को मिली बड़ी सौगात (ETV Bharat)

एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि, ''उद्घाटन के दिन 126 यात्री खजुराहो पहुंचे और 109 यात्रियों ने यहां से प्रस्थान किया. यह उड़ान सेवा 28 मार्च 2026 तक जारी रहेगी, जिसकी अवधि 29 अप्रैल तक बढ़ाई जा सकती है.

LIBRARY AT KHAJURAHO AIRPORT
वीडी शर्मा ने किया लाइब्रेरी का शुभारंभ (ETV Bharat)

सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि, ''उन्हें UNGA के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए 15 सांसदों में चुना गया था, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. हालांकि, उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए इस सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया है. शर्मा ने कहा कि, ''चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और संगठन के हिसाब से चल रहे काम को बीच में छोड़कर जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए पत्र लिखा है.''

Last Updated : October 27, 2025 at 11:25 AM IST

TAGGED:

KHAJURAHO AIR SERVICE CONNECTIVITY
LIBRARY AT KHAJURAHO AIRPORT
INDIGO FLIGHT SERVICE
DELHI KHAJURAHO FLIGHT FARE
DELHI KHAJURAHO VARANASI FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.