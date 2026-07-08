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खज्जियार दिवस 2026: 34 साल पहले मिला था 'मिनी स्विट्जरलैंड' का दर्जा, टूरिज्म के लिए दुनिया भर में है फेमस

जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि 7 जुलाई 1992 को स्विट्जरलैंड सरकार के तत्कालीन महानिदेशक वाल्टर ल्यू खज्जियार की सुंदरता से इस कदर मंत्रमुग्ध हुए थे कि उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था. खज्जियार दुनिया के उन चुनिंदा 160 स्थानों में शामिल है, जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा प्राप्त है. यहां लगा पीला स्विस हाइकिंग साइनपोस्ट आज भी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से इसकी सटीक दूरी 6,194 किलोमीटर दर्शाता है.

चंबा: जिला चंबा के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में 7 जुलाई को खज्जियार दिवस मनाया गया. 34 साल पहले 7 जुलाई 1992 को खज्जियार को आधिकारिक रूप से वैश्विक मानचित्र पर मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला था. इस ऐतिहासिक स्मृति को सहेजने और खज्जियार को विश्व स्तरीय, स्वच्छ और जिम्मेदार पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को खज्जियार दिवस 2026 का भव्य आयोजन किया गया. स्वच्छ, हरित एवं सतत खज्जियार की ओर एक कदम के मुख्य संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्र के तमाम हितधारकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

"खज्जियार चंबा ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का गौरव है. 34 साल पहले मिले इस वैश्विक दर्जे की गरिमा को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. हमारा मुख्य ध्यान अब खज्जियार को केवल एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना ही नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म के एक आदर्श माडल के रूप में विकसित करना है. प्रशासन स्थानीय युवाओं और हितधारकों के साथ मिलकर खज्जियार की प्राकृतिक सुंदरता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है." - राजीव मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी, चंबा

पर्यटन से जुड़े विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक (ETV Bharat)

खज्जियार दिवस में शामिल रही ये संस्थाएं

खज्जियार दिवस 2026 के अवसर पर पर्यटन से जुड़े विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई. कार्यक्रम में नॉट ऑन मैप के प्रतिनिधि मनुज शर्मा, मिस्टिक विलेज खज्जियार, खज्जीनाग सेवा समिति, खज्जीनाग मंदिर कमेटी, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन खज्जियार और चलो चंबा अभियान से जुड़े लोग सहित जिला पर्यटन विकास अधिकारी चंबा राजीव मिश्रा, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में खज्जियार को अधिक पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीति तैयार की गई.

खज्जियार को 34 साल पहले मिला था मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा (ETV Bharat)

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमेटी का गठन

इस दौरान सामूहिक फैसला लिया गया कि सामुदायिक एवं जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा. राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी तालमेल बैठाया जाएगा. इस दौरान 'जय खाज्जीनाग महाराज' और 'जय खज्जियार' के जयघोष और व्यापक स्वच्छता अभियान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. सभी सदस्यों ने अंत में संकल्प लिया कि प्रशासन, स्थानीय संस्थाओं और पर्यटन से जुड़े सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से खज्जियार को देश-विश्व के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा.