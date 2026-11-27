खैरथल में महिला पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है.
Published : November 27, 2026 at 2:14 PM IST
अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के वार्ड संख्या 43 स्थित हनुमान पहाड़ी पर एक युवक ने महिला पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर हमला करने से रोका. इसके बाद घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: खैरथल थाने के इंस्पेक्टर रामकिशन यादव ने बताया कि पीड़िता के परिजन राम की ओर से मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच थाने के सहायक उप निरीक्षक करण सिंह द्वारा की जा रही है. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घायल महिला के परिजन राम ने बताया कि 26 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे लड्डू नामक व्यक्ति ने उनकी मां विमला देवी पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ वार किए. घटना के दौरान महिला घर पर अकेली थी. स्थानीय लोगों की सूचना देने पर महिला के परिजन मौके पर पहुंचे.
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परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप: राम ने बताया कि गंभीर घायल अवस्था में उनकी मां को खैरथल के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले कचरे को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे पक्ष के सात लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी. जिसकी भी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात: घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें एक महिला हाथ में बाल्टी लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एक युवक पीछे से दौड़कर आता है और अचानक महिला पर हथौड़ी से हमला करता दिखाई दे रहा है. युवक द्वारा किए गए वार से महिला रोड पर गिर गई. इसके बाद भी युवक महिला पर हथौड़ी से वार करता दिखाई दिया. इस दौरान सीसीटीवी वीडियो में आसपास के लोगों द्वारा युवक को पकड़कर बीच-बचाव करते हुए भी दिखाई दिए. फिलहाल महिला का उपचार अलवर जिला अस्पताल में जारी है.
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