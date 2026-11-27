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खैरथल में महिला पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जिला अस्पताल में महिला का इलाज जारी, ( ETV Bharat Khairthal Tijara )

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के वार्ड संख्या 43 स्थित हनुमान पहाड़ी पर एक युवक ने महिला पर हथौड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर हमला करने से रोका. इसके बाद घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है.