अवैध हथियार के साथ गोतस्करी का आरोपी गिरफ्तार, जंगल का फायदा उठा भागा साथी
आरोपी पर गोतस्करी सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं और वह पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात बदमाश के रूप में चिन्हित है.
Published : August 4, 2026 at 10:18 AM IST
खैरथल-तिजारा: जिले की जेरोली थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए गोतस्करी के मामलों में वांछित एक कुख्यात बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है. वहीं, उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
जेरोली थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित रात्रि गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बेरला नदी के पास दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं. एक युवक ने टी-शर्ट और काले रंग की कैप्री पहन रखी थी तथा उसके पास अवैध देशी कट्टा और कारतूस मौजूद हैं, जिन्हें बेचने की फिराक में वह अपने साथी के साथ खड़ा है. डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने तत्काल बेरला नदी क्षेत्र में पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस वाहन को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया.
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पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपनी पहचान बेरला निवासी मुबारिक पुत्र श्योराव के रूप में बताई. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक 12 बोर का देशी कट्टा तथा .315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. आरोपी हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मुबारिक पर पहले से भी गोतस्करी सहित विभिन्न धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात बदमाश के रूप में चिन्हित है.
फरार आरोपी की तलाश: फरार आरोपी की पहचान बेरला के ही इकबाल उर्फ बल्लू पुत्र सिमरत के रूप में हुई है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है तथा आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध हथियार रखने वालों, गोतस्करी और संगठित अपराध में शामिल बदमाशों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए रात्रि गश्त और मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय किया गया है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.