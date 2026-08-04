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अवैध हथियार के साथ गोतस्करी का आरोपी गिरफ्तार, जंगल का फायदा उठा भागा साथी

जेरोली पुलिस थाना ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल-तिजारा: जिले की जेरोली थाना पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए गोतस्करी के मामलों में वांछित एक कुख्यात बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है. वहीं, उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. जेरोली थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित रात्रि गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बेरला नदी के पास दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं. एक युवक ने टी-शर्ट और काले रंग की कैप्री पहन रखी थी तथा उसके पास अवैध देशी कट्टा और कारतूस मौजूद हैं, जिन्हें बेचने की फिराक में वह अपने साथी के साथ खड़ा है. डीएसपी शिवराज सिंह के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने तत्काल बेरला नदी क्षेत्र में पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस वाहन को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया. जेरोली थाना अधिकारी हनुमान यादव (ETV Bharat Khairthal)