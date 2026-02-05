ETV Bharat / state

वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी मेरठ से गिरफ्तार

आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का दावा करता था.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 4:56 PM IST

खैरथल-तिजारा : वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर तांत्रिक को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है. पुलिस आरोपी को भिवाड़ी लाकर से पूछताछ कर रही है.

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी दानिश खान सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर वशीकरण, झाड़-फूंक और हर समस्या के समाधान के नाम से पंपलेट और विज्ञापन लगाता था. इन पंपलेटों में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने वाले लोगों को वह अपने जाल में फंसा लेता था. आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का दावा करता था.

खुशखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी संदीप मौर्या ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने धीरे-धीरे विश्वास जीतकर अलग-अलग बहानों से उससे कुल करीब 6 लाख 27 हजार रुपए की ठगी की. कभी पूजा सामग्री, कभी विशेष तंत्र क्रिया और कभी बाधा निवारण के नाम पर आरोपी लगातार पैसे ऐंठता रहा. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और तकनीकी व मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की.

इसके बाद पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को भिवाड़ी लाकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने इसी तरीके से कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कब से इस ठगी के धंधे में सक्रिय था और अब तक कितने लोगों से कितनी राशि ठग चुका है?. पुलिस उन अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर सकती है, जो इसके झांसे में आ चुके हैं.

