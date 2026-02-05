ETV Bharat / state

वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी मेरठ से गिरफ्तार

झाड़ फूंक के नाम पर लाखों की ठगी ( ETV Bharat Khairthal Tijara )

खैरथल-तिजारा : वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर तांत्रिक को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है. पुलिस आरोपी को भिवाड़ी लाकर से पूछताछ कर रही है. तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी दानिश खान सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर वशीकरण, झाड़-फूंक और हर समस्या के समाधान के नाम से पंपलेट और विज्ञापन लगाता था. इन पंपलेटों में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने वाले लोगों को वह अपने जाल में फंसा लेता था. आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक, आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने का दावा करता था. शिवराज सिंह, डीएसपी तिजारा. (ETV Bharat Khairthal Tijara)