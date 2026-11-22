जमीन विवाद में खूनी खेल, 50 लोगों ने कुल्हाड़ी-फरसी से किया हमला, दो सगे भाई लहूलुहान
तिजारा थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया- जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
Published : November 22, 2026 at 1:29 PM IST
खैरथल-तिजारा: तिजारा थाना क्षेत्र के मेहराणा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. जमीन पर खेती करने और जोतने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि एक पक्ष के लोग करीब 40 से 50 लोगों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी, फरसी, टांचिए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.
दो लोगों की हालत गंभीर: तिजारा थाना अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि शनिवार शाम को फोन के जरिए सूचना मिली कि क्षेत्र के मेहराणा गांव में जमीन को जोतने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि एक पक्ष के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया. हमले के दौरान कुल्हाड़ी, फरसी और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है. मारपीट के दौरान दो भाइयों को गंभीर चोटें आईं. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.
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घटना से जुड़ा मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते और लाठी-डंडों से हमला करते दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. अब मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है. फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
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