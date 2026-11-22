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जमीन विवाद में खूनी खेल, 50 लोगों ने कुल्हाड़ी-फरसी से किया हमला, दो सगे भाई लहूलुहान

जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े ( Etv Bharat Khairthal-Tijara )

खैरथल-तिजारा: तिजारा थाना क्षेत्र के मेहराणा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. जमीन पर खेती करने और जोतने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि एक पक्ष के लोग करीब 40 से 50 लोगों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी, फरसी, टांचिए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.