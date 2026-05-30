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विदेशी धरती पर जुबेर ने दिखाया व्हीलचेयर क्रिकेट में जलवा, मिला इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड

जुबेर राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं.

व्हीलचेयर क्रिकेटर जुबेर खान
व्हीलचेयर क्रिकेटर जुबेर खान (जुबेर खान)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 11:45 AM IST

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खैरथल-तिजारा : जिले के कई खिलाड़ी अब मिट्टी से निकल कर विदेशी धरती पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. ऐसे ही एक दिव्यांग खिलाड़ी जुबेर खान हैं, जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका में अपनी प्रतिभा से लोगों को हतप्रभ कर दिया. खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र के बगथला गांव निवासी जुबेर खान ने हाल ही में श्रीलंका में आयोजित हुई अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत को तीन T20 मैच की प्रतियोगिता में जीत दिलाई. जुबेर खान ने इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड सम्मानित किया गया.

इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित : भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर अपने गांव बगथला लौटे खिलाड़ी जुबेर खान ने बताया कि भारतीय टीम ने कोलंबो में आयोजित हुई इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका को लगातार तीनों मुकाबले हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की. इस सीरीज में ऑल राउंडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इस सीरीज के दौरान जुबेर खान ने तीन मैचों में 119 रन बनाए व चार विकेट हासिल किए. जुबेर खान ने बताया कि उनकी इस परफॉर्मेंस के चलते उन्हें सीरीज की इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

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जुबेर खान ने बताया कि इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता श्रीलंका के कोलंबो में 26 मई से 28 मई तक आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थान से चार खिलाड़ियों का चयन हुआ था. इस सीरीज के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतरीन खेल कौशल और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिता में दिखाई गई प्रतिभा के आधार पर चयन किया गया था. जुबेर खान ने बताया कि पूर्व में वह राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के लिए भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. इसके बाद कोलंबो में आयोजित हुई सीरीज में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया.

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इमर्जिंग प्लेयर का अवॉर्ड : जुबेर खान ने बताया कि इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो. युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने व प्रोत्साहित करने के लिए यह अवॉर्ड दिया जाता है. इस सीरीज में उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग व फिल्डिंग में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते यह सम्मान मिला. अलवर जिले से अब खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर अलवर से बाहर निकाल कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. हाल ही में कोलंबो में आयोजित प्रतियोगिता में खैरथल-तिजारा के जुबेर खान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. वहीं, गत दिनों पूर्व अलवर जिले के निवासी जितेंद्र शर्मा ने चीन में आयोजित हुई एशियाई पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर भारत का नाम रोशन किया. प्रो कबड्डी लीग में भी मुंडावर के जय भगवान ने खेलकर जिला सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है.

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JUBER KHAN EMERGING PLAYER AWARD
WHEELCHAIR CRICKETER ZUBAIR KHAN
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WHEELCHAIR CRICKET IN SRI LANKA

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