Khairthal Nikay Chunav : नवनियुक्त सभापति ने मुंडावर विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, ललित यादव ने दी ये चेतावनी
खैरथल जिले के सभापति विक्की चौधरी के आरोप को विधायक ललित यादव ने निराधारा बताया है. जानिए पूरा मामला...
Published : September 23, 2026 at 2:25 PM IST
खैरथल: राजस्थान में खैरथल नगर परिषद के नवनियुक्त सभापति विक्रम सिंह चौधरी उर्फ विक्की चौधरी ने मुंडावर विधायक ललित यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सभापति का आरोप है कि उन्हें कांग्रेस का सभापति बनाने के लिए विधायक ललित यादव की ओर से बड़ी रकम की मांग की गई थी. इतनी बड़ी रकम देने से इनकार करने पर कांग्रेस की ओर से किसी दूसरे प्रत्याशी को सभापति पद का टिकट दे दिया गया.
विधायक ललित यादव ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह अनर्गल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आरोपों को लेकर वह मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे.
आरोपों के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी : भाजपा के नवनियुक्त सभापति विक्की चौधरी और मुंडावर विधायक ललित यादव के बीच सामने आए इस विवाद ने खैरथल की स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है. एक ओर सभापति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कथित ऑडियो का हवाला दिया है तो वहीं विधायक ने आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
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फिलहाल, वायरल ऑडियो की सत्यता और उसमें दर्ज बातचीत की वास्तविकता स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुई है. ऐसे में पूरे मामले में दोनों पक्षों के आरोपों और बयानों के आधार पर ही स्थिति सामने आ रही है.
खैरथल-तिजारा में भाजपा का दबदबा : खैरथल-तिजारा जिले में निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा का दबदबा देखने को मिला है. जिले की किशनगढ़बास, कोटकासिम, टपूकड़ा और मुंडावर नगर पालिकाओं में भाजपा का बोर्ड बना है. वहीं, खैरथल और भिवाड़ी नगर परिषद में भी भाजपा का सभापति चुना गया है. इस तरह जिले की कुल 6 निकायों में भाजपा का बोर्ड बना है.
वहीं, तिजारा नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना है. यहां कांग्रेस के रामावतार सैनी सभापति चुने गए हैं. खास बात यह रही कि खैरथल नगर परिषद सभापति का चुनाव पर्ची के जरिए किया गया. खैरथल नगर परिषद में बीजेपी के विक्रम चौधरी को सभापति चुना गया है. खैरथल में कुल 45 वार्ड हैं. इनमें सोमवार को सभापति के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 22 वोट बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम सिंह चौधरी को मिले, जबकि 22 वोट कांग्रेस के ओमप्रकाश लेघा को मिले. ऐसे में लॉटरी निकलवाकर सभापति का चुनाव किया गया. लॉटरी में विक्रम सिंह चौधरी सभापति निर्वाचित हुए.