शादी का कार्ड खोलते ही खाली हो रहा बैंक खाता, खैरथल-भिवाड़ी में तलहटी वाले गांव बने साइबर ठगी के हॉट स्पॉट
खैरथल पुलिस ने इस वर्ष अब तक साइबर ठगी के 117 प्रकरण दर्ज कर 663 दबिश की कार्रवाई की और 194 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : October 12, 2026 at 2:14 PM IST
अलवर: आपके मोबाइल पर किसी रिश्तेदार के नाम से शादी का प्यारा सा कार्ड आए तो जरा संभल जाइए. हो सकता है उस कार्ड के अंदर बारात नहीं, आपके बैंक खाते की लूट का जाल हो. पहाड़ी की तलहटी में बसे ब्रह्मपुरा, मिर्जापुर, बघौड़ा जैसे गांवों में बैठे साइबर ठगों ने अब तरीका बदल लिया है. फेसबुक पर सस्ते सामान का लालच पुराना हो गया, अब एसआईआर और शादी के निमंत्रण के नाम पर APK फाइल भेजकर एक क्लिक में पूरा मोबाइल हैक कर लेते हैं और UPI से खाता खाली हो जाता है. पुलिस ने 9 महीने में 194 ठग दबोचे हैं. वारदात के बाद हरियाणा के मेवात इलाके में रिश्तेदारों के घर छिप जाना इनका नया ठिकाना बन गया है.
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय ने बताया कि खैरथल-तिजारा एवं भिवाड़ी पुलिस जिलों में पहाड़ी की तलहटी में बसे ब्रह्मपुरा, मिर्जापुर, बघौड़ा, फुल्लावास, चावंडीकला, बिदारका, हमीरपुर और शेखपुर सहित आसपास के कई गांवों में बैठकर बड़ी संख्या में ठग साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस को इन गांवों में साइबर ठगी की सूचनाएं मिलने पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
सोशल मीडिया पर सस्ते सामान का लालच: पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि शातिर ठग साइबर ठगी के पुराने तरीकों में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आकर्षक विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते हैं. इनमें ठग पुराने सिक्के खरीदने, कम कीमत पर सामान बेचने या निवेश पर ज्यादा मुनाफा देने जैसे प्रस्तावों के जरिए लोगों को लालच देते हैं. उन्होंने बताया कि साइबर ठग अब लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और चर्चित विषयों का फायदा उठाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास में जुटे हैं.
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उन्होंने बताया कि साइबर ठगी के लगातार बदलते ट्रेंड में ठग शादी के निमंत्रण या एसआईआर से जुड़ी जानकारी के नाम पर मोबाइल पर संदिग्ध एपीके फाइल भेजकर लोगों को इसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं. लोगों द्वारा ऐसी संदिग्ध एपीके फाइल इंस्टॉल करने पर मोबाइल में मौजूद निजी जानकारी और बैंकिंग से जुड़े विवरण ठगों के पास पहुंच जाते हैं. इसके जरिए ठग बैंकिंग ऐप और यूपीआई से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग कर दूरदराज के क्षेत्रों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं. उन्होंने अनजान नंबर से आई किसी भी फाइल को डाउनलोड करने से बचने की अपील की.
पुलिस कर रही साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेवात में पुलिस साइबर ठगों की नकेल कसने में जुटी है. एक जनवरी 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक खैरथल-तिजारा पुलिस ने साइबर ठगी के 117 प्रकरण दर्ज कर 663 दबिश की कार्रवाई की और 194 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 276 मोबाइल जब्त किए गए हैं. वहीं पुलिस ने 2500 सिम ब्लॉक कराने के साथ ही 2500 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1930 पर मिली शिकायत के अनुसार पुलिस ने 81.32 लाख की राशि होल्ड कराई. साथ ही 10.15 लाख की राशि पीड़ित को वापस दिलाई गई. उन्होंने बताया कि गत 9 महीने में करीब 3.78 करोड़ राशि का फ्रॉड हुआ है.
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मेवात क्षेत्र में शरण लेने की आशंका: पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि खैरथल-तिजारा जिले में करीब 200 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब भी कई साइबर ठग क्षेत्रों में सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि कई साइबर ठग ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर समीपवर्ती हरियाणा के मेवात क्षेत्रों में भाग जाते हैं. इसके लिए पुलिस को कई फरार आरोपियों की तलाश में दूसरे क्षेत्रों तक कार्रवाई करनी पड़ती है.
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