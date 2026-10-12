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शादी का कार्ड खोलते ही खाली हो रहा बैंक खाता, खैरथल-भिवाड़ी में तलहटी वाले गांव बने साइबर ठगी के हॉट स्पॉट

पुलिस अधीक्षक कार्यालय खैरथल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: आपके मोबाइल पर किसी रिश्तेदार के नाम से शादी का प्यारा सा कार्ड आए तो जरा संभल जाइए. हो सकता है उस कार्ड के अंदर बारात नहीं, आपके बैंक खाते की लूट का जाल हो. पहाड़ी की तलहटी में बसे ब्रह्मपुरा, मिर्जापुर, बघौड़ा जैसे गांवों में बैठे साइबर ठगों ने अब तरीका बदल लिया है. फेसबुक पर सस्ते सामान का लालच पुराना हो गया, अब एसआईआर और शादी के निमंत्रण के नाम पर APK फाइल भेजकर एक क्लिक में पूरा मोबाइल हैक कर लेते हैं और UPI से खाता खाली हो जाता है. पुलिस ने 9 महीने में 194 ठग दबोचे हैं. वारदात के बाद हरियाणा के मेवात इलाके में रिश्तेदारों के घर छिप जाना इनका नया ठिकाना बन गया है.