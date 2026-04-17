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दुर्ग में खैरागढ़ के युवती की लाश बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग में खैरागढ़ की एक युवती का शव संदिग्ध हालत में पुलिस को मिला है.

Durg Crime News
दुर्ग क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 10:45 PM IST

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दुर्ग: शुक्रवार को स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. युवती की उम्र 26 साल बताई जा रही है और वह खैरागढ़ की रहने वाली है. शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती दुर्ग में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. पुलिस को पहली नजर में हत्या का मामला लग रहा है. दुर्ग में इस घटना से दहशत का माहौल है.

गला दबाकर की गई हत्या

दुर्ग पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या का प्रतीत हो रहा है. अज्ञात आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया. पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली. उसके बाद पद्मनाभपुर थाना पुलिस और सीएसपी हर्षित मेहर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली है. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल उभर कर सामने आ रहा है. युवती के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं. संदिग्ध युवक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है- हर्षित मेहर,सीएसपी, दुर्ग

सीएसपी हर्षित मेहर ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. उनके बयान दर्ज होने के बाद पुलिस को किसी ठोस सुराग की उम्मीद है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का पता चल सकेगा.

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KHAIRAGARH YOUNG WOMAN DIES

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