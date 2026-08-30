खैरागढ़ के लिए गौरव का 'अध्याय', साहित्यकार विनय शरण सिंह की रचनाएं स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा, कक्षा चौथी में पढ़ाई जाएंगी
कक्षा-4 की नई हिंदी पाठ्यपुस्तक ‘वीणा’ में विनय शरण सिंह की एक कविता शामिल, स्थानीय साहित्य को मिली बड़ी पहचान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 30, 2026 at 6:33 PM IST
खैरागढ़: कला और साहित्य की नगरी खैरागढ़ के लिए गौरव का एक और अध्याय जुड़ गया है. नगर के कवि एवं साहित्यकार विनय शरण सिंह की साहित्यिक रचनाओं को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में स्थान मिला है. उनकी रचनाएं अब प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को किताबों के जरिए पढ़ने को मिलेंगी. साहित्यकार की वर्षों की साधना और लेखनी को पाठ्यक्रम में जगह मिलना उनके साहित्यिक सफर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
कक्षा चौथी में पढ़ाई जाएंगी कविता
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से तैयार कक्षा-4 की नई हिंदी पाठ्यपुस्तक ‘वीणा’ में विनय शरण सिंह की एक कविता को शामिल किया गया है. इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए तैयार सहायक वाचन की पुस्तकों में भी उनकी कहानी और रचनाओं को स्थान दिया गया है. खास तौर पर बस्तर की जीवनरेखा इंद्रावती नदी पर लिखा उनका शब्द-चित्र विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की प्रकृति, संस्कृति और जीवन से परिचित कराएगा.
कविता से कहानी और व्यंग्य तक सक्रिय
विनय शरण सिंह लंबे समय से कविता, कहानी, व्यंग्य और साहित्य लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ के लोकजीवन, संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक सरोकारों की झलक दिखाई देती है. उनकी रचनाएं बाल साहित्य और साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रही हैं. उनकी प्रमुख पुस्तकों में ‘चल ढक्कन खोल’, ‘नानी का गांव’ और ‘जंगल के रखवार’ शामिल हैं. उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं.
स्थानीय साहित्य को मिली बड़ी पहचान
स्कूली पाठ्यक्रम में किसी स्थानीय साहित्यकार की रचना को शामिल किया जाना केवल लेखक के लिए सम्मान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के साहित्यिक समाज के लिए उपलब्धि है. अब खैरागढ़ के साहित्यकार की कलम से निकले शब्द प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के विद्यार्थियों तक पहुंचेंगे. खास बात यह है कि उनकी रचनाओं के माध्यम से बच्चों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी, नदी, लोकसंस्कृति और जीवनशैली को साहित्य के नजरिए से समझने का अवसर मिलेगा.
विनय शरण सिंह की रचनाओं का पाठ्यक्रम में शामिल होना खैरागढ़ की साहित्यिक पहचान को भी नई ऊंचाई देता है. स्थानीय परिवेश से निकली रचना का स्कूली किताब तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्रीय साहित्य अब नई पीढ़ी की शिक्षा का हिस्सा बनकर अपनी जगह बना रहा है.