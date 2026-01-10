ETV Bharat / state

खैरागढ़ में 'फैक्ट्री हटाओ गांव बचाओ' व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक भाषा का आरोप, BJYM ने की थाने में शिकायत

खैरागढ़ में सोशल मीडिया विवाद, ग्रुप में जनप्रतिनिधियों के अपमान होने का आरोप BJYM ने लगाया है. सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

whatsapp group controversy
खैरागढ़ में 'फैक्ट्री हटाओ गांव बचाओ' व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक भाषा का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 10, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरागढ़: व्हाट्सएप ग्रुप में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कथित रूप से अश्लील गाली-गलौच और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है. मामले को गंभीर मानते हुए जिला भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आयश सिंह बोनी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाना खैरागढ़ पहुंचे. लिखित शिकायत दर्ज कराई.

खैरागढ़ में सोशल मीडिया विवाद, ग्रुप में जनप्रतिनिधियों के अपमान होने का आरोप BJYM ने लगाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनहित की चर्चा से भटका ग्रुप: शिकायत में बताया गया कि छुईखदान क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में “फैक्ट्री हटाओ गांव बचाओ” नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था. युवा मोर्चा का कहना है कि ग्रुप का उद्देश्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन कुछ सदस्यों ने चर्चा के दौरान मर्यादा की सीमाएं लांघ दीं. आरोप है कि ग्रुप में शामिल कुछ लोगों ने क्षेत्रीय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अश्लील, अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

whatsapp group controversy
व्हाट्सएप ग्रुप में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप: शिकायत के अनुसार लक्की और बृजभूषण सहित अन्य सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है. इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. युवा मोर्चा ने इसे समाज में द्वेष और नफरत फैलाने का प्रयास बताया है.

लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी के खिलाफ व्यक्तिगत और अशोभनीय भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है. खैरागढ़ बहुत शांत क्षेत्र है यहां तनावपूर्ण माहौल ना बने यही चाहते हैं- आयश सिंह बोनी, अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, खैरागढ़

कार्रवाई की मांग: शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यकर्ताओ ने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों और ग्रुप एडमिन पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच: थाना खैरागढ़ के थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट, चैट और ग्रुप गतिविधियों की जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

whatsapp group controversy
सोशल मीडिया विवाद पर BJYM ने की थाने में शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत दर्ज कराने के दौरान आयश सिंह बोनी, दिनेश वर्मा, ऋषभ सिंह, मुकेश वर्मा, मंजीत सिंह, शैलेन्द्र त्रिपाठी, अनीश सिंह, हर्ष वर्मा, शिवांश बहादुर सिंह, लल्ला ढीमर, मनीष ढीमर सहित बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

खैरागढ़ में प्रशासन का बड़ा फैसला, हनईबन लाइमस्टोन ब्लॉक निरस्त, सीमेंट फैक्ट्री परियोजना पर बढ़ा विरोध
खैरागढ़ में आस्था से जुड़े स्थल पर अपवित्र सामग्री फेंकने का आरोप, थाने पहुंचे ग्रामीण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता
खैरागढ़ में खनन परियोजना के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन, गांवों में कंपनी समर्थकों की एंट्री बैन

TAGGED:

KHAIRAGARH BJYM
फैक्ट्री हटाओ गांव बचाओ
सीमेंट फैक्ट्री
सोशल मीडिया पर टिप्पणी
WHATSAPP GROUP CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.