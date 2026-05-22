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राजकुमारी इन्दिरा सिंह के नाम से जानी जाएगी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

बदल गया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का नाम ( ETV BHARAT )