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मिठास से बनाई पहचान, समृद्ध बना गन्ना किसान, दोगुना मुनाफे के साथ ग्रामीणों को दिया रोजगार

खैरागढ़ : तुलसी विवाह का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में गन्ने की मांग बढ़ने लगी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पर्व पर गन्ना पूजन का विशेष महत्व है. इस वजह से बाजार में गन्ना खरीदारों की भीड़ उमड़ती है. यही वजह है कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान में एक किसान ने गन्ने की खेती को सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार का भी बड़ा जरिया बना दिया है.

खैरागढ़ के किसान रवि साहू ने 8 एकड़ में लाल और सफेद दो किस्मों के गन्ने की खेती की है. रवि साहू की इस पहल से आम दिनों में 20 और गन्ने की कटाई के दौरान करीब 50 ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है. किसान के मुताबिक वो 6 लाख की लागत लगाकर दोगुना मुनाफा कमाते हैं. खास बात ये है कि वे अपने खेतों में लाल और सफेद दो प्रकार के गन्ने की बुवाई करते हैं.

मिठास से बनाई पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोनों फसल के लिए अलग-अलग बाजार

दोनों किस्मों के लिए रवि साहू ने अलग-अलग बाजार तैयार किया है. लाल गन्ने की पूरी फसल की बुकिंग नवरात्रि के दौरान ही हो जाती है, जबकि सफेद गन्ने को गर्मी के मौसम में गन्ने का रस बेचने वाले व्यापारी खरीदकर ले जाते हैं. यानी सालभर अलग-अलग अवसरों पर उनकी फसल की मांग बनी रहती है. रवि साहू की माने तो वो 2007 से गन्ना की खेती कर रहे हैं. आठ एकड़ खेत में गन्ना की फसल होती है. जिसमें दो किस्म का गन्ना है.इनमें देवउठनी एकादशी के लिए अलग और जूस के लिए अलग गन्ना फसल लगता है.

देवउठनी वाला गन्ना नवरात्रि में बुक करते हैं.जूस वाला गन्ना जो लोग गर्मी में जूस बेचते हैं वो लोग बुकिंग करा लेते हैं.जूस वाला गन्ना गर्मी में कटता है. हमारा गन्ना आसपास के जिले जैसे राजनांदगांव,दुर्ग,कांकेर, बालोद और नारायणपुर तक जाता है. मेरा इसमें लागत 6 से 7 लाख रुपया आता है.जिसमें मुझे 10 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी मिल जाती है. मेरे पास अभी 20 मजदूर हैं.लेकिन गन्ना कटाई के समय 50 मजदूर तक हो जाते हैं- रवि साहू,गन्ना किसान

गन्ना खेत में काम करते मजदूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस खेती से आम दिनों में आसपास के करीब 20 ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, जबकि गन्ने की कटाई के समय यह संख्या बढ़कर लगभग 50 तक पहुंच जाती है.