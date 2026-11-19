मिठास से बनाई पहचान, समृद्ध बना गन्ना किसान, दोगुना मुनाफे के साथ ग्रामीणों को दिया रोजगार
खैरागढ़ में गन्ना किसान की मेहनत ने गांव की तस्वीर बदलने का काम किया है. साकेत कुमार श्रीवास्तव
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 10:56 PM IST
खैरागढ़ : तुलसी विवाह का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में गन्ने की मांग बढ़ने लगी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पर्व पर गन्ना पूजन का विशेष महत्व है. इस वजह से बाजार में गन्ना खरीदारों की भीड़ उमड़ती है. यही वजह है कि खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान में एक किसान ने गन्ने की खेती को सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार का भी बड़ा जरिया बना दिया है.
8 एकड़ में लगाई गन्ना की फसल
खैरागढ़ के किसान रवि साहू ने 8 एकड़ में लाल और सफेद दो किस्मों के गन्ने की खेती की है. रवि साहू की इस पहल से आम दिनों में 20 और गन्ने की कटाई के दौरान करीब 50 ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है. किसान के मुताबिक वो 6 लाख की लागत लगाकर दोगुना मुनाफा कमाते हैं. खास बात ये है कि वे अपने खेतों में लाल और सफेद दो प्रकार के गन्ने की बुवाई करते हैं.
दोनों फसल के लिए अलग-अलग बाजार
दोनों किस्मों के लिए रवि साहू ने अलग-अलग बाजार तैयार किया है. लाल गन्ने की पूरी फसल की बुकिंग नवरात्रि के दौरान ही हो जाती है, जबकि सफेद गन्ने को गर्मी के मौसम में गन्ने का रस बेचने वाले व्यापारी खरीदकर ले जाते हैं. यानी सालभर अलग-अलग अवसरों पर उनकी फसल की मांग बनी रहती है. रवि साहू की माने तो वो 2007 से गन्ना की खेती कर रहे हैं. आठ एकड़ खेत में गन्ना की फसल होती है. जिसमें दो किस्म का गन्ना है.इनमें देवउठनी एकादशी के लिए अलग और जूस के लिए अलग गन्ना फसल लगता है.
देवउठनी वाला गन्ना नवरात्रि में बुक करते हैं.जूस वाला गन्ना जो लोग गर्मी में जूस बेचते हैं वो लोग बुकिंग करा लेते हैं.जूस वाला गन्ना गर्मी में कटता है. हमारा गन्ना आसपास के जिले जैसे राजनांदगांव,दुर्ग,कांकेर, बालोद और नारायणपुर तक जाता है. मेरा इसमें लागत 6 से 7 लाख रुपया आता है.जिसमें मुझे 10 से 12 लाख रुपए तक की आमदनी मिल जाती है. मेरे पास अभी 20 मजदूर हैं.लेकिन गन्ना कटाई के समय 50 मजदूर तक हो जाते हैं- रवि साहू,गन्ना किसान
इस खेती से आम दिनों में आसपास के करीब 20 ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, जबकि गन्ने की कटाई के समय यह संख्या बढ़कर लगभग 50 तक पहुंच जाती है.
हम लोग छह साल से गन्ना के खेतों में काम कर रहे हैं.हम लोग फसल की बोवाई से लेकर देखभाल करना और फिर कटाई करते हैं.यहां का गन्ना लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं -मजदूर
15 साल से हम 20 आदमी इस खेत में काम कर रहे हैं.इसमें हम गन्ना की सफाई करते हैं,खेत में खाद और पानी डालते हैं.हम लोगों को अभी 180 रुपए रोजी मिलता है.इसके बाद हर साल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाते हैं- मजदूर
तुलसी विवाह में गन्ना की मांग ज्यादा
वहीं तुलसी विवाह का पर्व नजदीक आने के साथ गन्ने की मांग में भी तेजी देखी जा रही है. धार्मिक परंपरा किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने का अवसर भी बन रही है. रवि साहू की यह पहल बताती है कि फसल की किस्मों और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर खेती की जाए तो कृषि को बेहतर मुनाफे और ग्रामीण रोजगार का मजबूत आधार बनाया जा सकता है.
मैं राजनांदगांव से यहां पर गन्ना लेने के लिए आया हूं. लाल गन्ना का मांग पूजा के लिए सबसे ज्यादा रहता है.यहां के गन्ना की खासियत ये है कि ये मोटाई में अच्छा और काफी मीठा होता है- गन्ना खरीदार
मैं राजनांदगांव जिले से यहां गन्ना लेने के लिए आया हूं. इस गन्ना की खासियत ये है कि इस गन्ने की क्वॉलिटी दूसरे गन्ना से अच्छा है. हाईट और मोटाई अच्छा है इसलिए हम दूसर से आए हैं- गन्ना खरीदार
तुलसी विवाह से लेकर नवरात्रि और गर्मी के मौसम तक गन्ने की अलग-अलग मांग को अवसर में बदल रहे छुईखदान के किसान रवि साहू की यह पहल निश्चित रूप से दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है.8 एकड़ की खेती से लाखों की आमदनी और ग्रामीणों को रोजगार देना उनकी मेहनत और कृषि के नए अवसरों की एक मिसाल है.
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