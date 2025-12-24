IMPACT NEWS : खैरागढ़ राजपरिवार ने ली समाधि स्थल की सुध, चरणबद्ध तरीके से सुधार कार्य शुरु

ETV Bharat / state

ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है.खैरागढ़ रियासत के राजा और रानियों के जीर्णशीर्ण हो चुके समाधि स्थल के मरम्मत काम शुरु हुआ है.

खैरागढ़ : खैरागढ़ रियासत के राजाओं की ऐतिहासिक समाधि स्थल को लेकर प्रकाशित खबर का असर दिखने लगा है. ईटीवी भारत ने समाधि स्थल की दुर्दशा की तस्वीर दिखाई थी.इस खबर के बाद अब राजपरिवार ने समाधि स्थल को सुधारने की जिम्मेदारी ली है. रानी विभा देवव्रत सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं आगे आकर समाधि स्थल के सुधार और संरक्षण की बात कही है.

समाधि स्थल की साफ सफाई का काम शुरु

आपको बता दें कि सालों से उपेक्षा का शिकार रहे राजाओं की समाधि स्थल में अब साफ सफाई का कार्य शुरू हो चुका है. झाड़ियों और कचरे से पटी इस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से गरिमा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. रानी विभा देवव्रत सिंह ने स्पष्ट कहा है कि उनके पूर्वजों की स्मृतियों से जुड़े स्थल अब लावारिस नहीं रहेंगे. यह केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं बल्कि खैरागढ़ के इतिहास संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की पहचान हैं.

कई महान राजाओं और रानी की स्मृति में बना समाधि स्थल
इस समाधि स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत विशेष है. यहां खैरागढ़ रियासत के राजा उमराव सिंह, राजा कमलनारायण सिंह, राजा लाल बहादुर सिंह सहित कई राजाओं और रानियों की समाधियां स्थित हैं. साथ ही राजपरिवार के अन्य सदस्यों की समाधियां भी यहां मौजूद हैं जिन्होंने क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.रानी विभा देवव्रत सिंह के अनुसार पुनर्निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

पहले चरण में साफ सफाई उसके बाद जर्जर ढांचे की मरम्मत रंगाई पुताई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. परिसर की टूटी फूटी चारदीवारी को भी दुरुस्त किया जाएगा ताकि स्थल सुरक्षित और व्यवस्थित बन सके हर समाधि के पास संबंधित राजा रानी और उनके योगदान की जानकारी देने वाली सूचनात्मक पट्टिकाएं भी लगाई जाएंगी-रानी विभा देवव्रत सिंह, खैरागढ़ राजपरिवार

समाधि स्थल की दुर्दशा दिखाने के लिए मीडिया का जताया आभार

इस पूरे मामले में रानी विभा देवव्रत सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर सार्वजनिक रूप से खेद भी जताया और माना कि नियमित रखरखाव न हो पाना एक बड़ी चूक थी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब स्थायी व्यवस्था के तहत साफ सफाई और संरक्षण किया जाएगा. साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को सामने लाने के लिए मीडिया और पत्रकारों का आभार भी जताया.

स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि जो समाधि स्थल कभी उपेक्षा की शिकार थी, वो अब फिर से सम्मान और गरिमा की ओर लौट रहा है. लोगों को उम्मीद है कि यह सुधार स्थायी होगा और आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ाव महसूस करेगी.

