खैरागढ़ में स्वाइन फ्लू का पहला मामला, 4 साल के बच्चे में H1N1 की पुष्टि, परिवार का किया जा रहा टेस्ट
खैरागढ़ जिले में भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है. स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 28, 2026 at 9:03 AM IST
खैरागढ़ छुईखदान गंडई: जिले में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. छुईखदान निवासी चार वर्षीय बच्चे उद्भव चंद्राकर, पिता कन्हैया चंद्राकर, H1N1 संक्रमित पाया गया है. बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकीय जांच के दौरान उसके स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई.
खैरागढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है. छुईखदान ब्लॉक से स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चे के घर पहुंची और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ आसपास के लोगों की भी स्वास्थ्य जांच शुरू की. टीम द्वारा संक्रमण के संभावित लक्षणों की जानकारी लेने के साथ आवश्यक सावधानियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.
स्वास्थ्य विभाग अब बच्चे के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने में भी लगा है, ताकि संक्रमण की संभावित चेन को समय रहते रोका जा सके. इलाके में किसी अन्य व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण मिलने पर विशेष निगरानी की जा रही है.
संक्रमित बालक की स्थिति और उसके संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है- डॉ. मनीष बघेल, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, छुईखदान
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है.
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू
वहीं गुरुवार को कोरबा में 2 स्वाइन फ्लू के मरीजों की पुष्टि हुई. सीएमएचओ डॉ एसएन केसरी से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा में स्वाइन फ्लू के दो मरीज है, 2 मरीज रायपुर में है, जिनका इलाज चल रहा है.