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खैरागढ़ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान, अप्रैल महीने में 12 बच्चों को किया गया सकुशल बरामद

ऑपरेशन तलाश के तहत गुमशुदा महिलाओं और पुरुषों की तलाश करते हुए 22 महिलाओं और 9 पुरुषों को घर पहुंचाया गया.

KHAIRAGARH POLICE
ऑपरेशन तलाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: पुलिस की ओर से चलाए जा रहे “ऑपरेशन मुस्कान” और “ऑपरेशन तलाश” अभियान का असर दिखाई पड़ने लगा है. 1 अप्रैल से शुरू हुए इस विशेष अभियान में पुलिस ने गुम हुए बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश के लिए लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की. खैरागढ़ पुलिस की मेहनत से अब तक दर्जनों लोग सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं, जिससे कई परिवारों के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान दिखाई दी है.

ऑपरेशन मुस्कान

लगातार गुमशुदगी के मामले सामने आ रहे थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए खैरागढ़ पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन किया. इन टीमों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दूसरे राज्यों तक भेजा गया. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. इस अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली.

ऑपरेशन मुस्कान (ETV Bharat)

ऑपरेशन तलाश

“ऑपरेशन मुस्कान” के तहत विशेष रूप से गुम हुए नाबालिग बालक-बालिकाओं को खोजने पर फोकस किया गया. इस अभियान में अप्रैल माह के भीतर ही 12 नाबालिग बच्चों को बरामद कर सुरक्षित घर पहुंचाया गया. वहीं “ऑपरेशन तलाश” के तहत गुमशुदा महिलाओं और पुरुषों की तलाश करते हुए 22 महिलाओं और 9 पुरुषों को भी खोजकर सुरक्षित उनके परिजनों से पुलिस ने मिलाया.

पुलिस का कहना है कि “ऑपरेशन मुस्कान” और “ऑपरेशन तलाश” आगे भी लगातार जारी रहेगा. पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ कई परिवारों को उनका खोया हुआ सदस्य वापस दिलाया है, बल्कि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत किया है: नितेश गौतम, एडिशनल एसपी खैरागढ़


मुखबिर तंत्र के जरिए मिली मदद

अभियान में लगी पुलिस ने बताया कि कई मामलों में पुलिस टीमों को लगातार कई दिनों तक अलग-अलग शहरों और राज्यों में खोजबीन करनी पड़ी. कुछ लोग मजदूरी के लिए बाहर चले गए थे, तो कुछ पारिवारिक विवाद या अन्य कारणों से घर छोड़कर चले गए थे. पुलिस ने धैर्य और सतर्कता के साथ सभी मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित बरामद किया. सबसे भावुक तस्वीर तब देखने को मिली जब लंबे समय बाद अपने बच्चों और परिजनों को देखकर परिवार के लोग भावुक हो उठे. कई माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े.

हर केस की अलग से मॉनिटरिंग

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुमशुदगी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है. हर केस की अलग से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द सुरक्षित खोजा जा सके. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध परिस्थिति में बच्चा, महिला या व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें.

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