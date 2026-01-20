ETV Bharat / state

खैरागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एप केस में हरियाणा से 5 लोगों को अरेस्ट किया

एडिशनल एसपी ने बताया कि जांच के दौरान एक एक कड़ियों को जोड़ा गया, जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा के गुड़गाव से हुई.

ONLINE BETTING AND GAMING APP CASE
हरियाणा से 5 लोगों को अरेस्ट किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरागढ़: ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एप पर खैरागढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. छुईखदान पुलिस ने अबतक इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा के गुड़गांव से हुई है. खैरागढ़ पुलिस ने दावा किया है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिए सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एप पर खैरागढ़ पुलिस की कार्रवाई

एडिशनल एसपी खैरागढ़, नितेश कुमार गौतम ने कहा कि गेमिंग एप के जरिए सट्टा खिलाने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है. जो भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसपर कानूनी शिकंजा नियमों के खिलाफ कसा जाएगा. एडिशनल एसपी ने बताया कि पूर्व में जो सट्टेबाजी का केस उजागर हुआ था. उसकी जांच मिल रहे इनपुट के आधार पर जारी है. पकड़े गए लोगों से मिले इनपुट और डिजिटल सबूतों के आधार पर पांच लोगों की गिरफ्तारी हमने हरियाणा से की है. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है. पूछताछ के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा.

हरियाणा से 5 लोगों को अरेस्ट किया (ETV Bharat)

हरियाणा के गुड़गांव से हुई 5 लोगों की गिरफ्तारी

एडिशनल एसपी नितेश कुमार गौतम ने कहा, छुईखदान इलाके में ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एप पर कार्रवाई की गई थी. हमने इस मामले में केस दर्ज किया था. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पांच लोगों को हरियाणा गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को खैरागढ़ लाया गया. पकड़े गए लोगों से पूछताछ की गई. मामले में दुर्ग और नागपुर से भी पूर्व में इस केस से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. दुर्ग और नागपुर से हुई गिरफ्तारी के बाद ही हरियाणा से पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई.

चैटबोर्ड से मिली आरोपियों की लिंक

एडिशनल एसपी ने कहा कि पकड़े गए सभी पांच लोगों की रिमांड ली गई है, जल्द ही कोर्ट में इनको पेश किया गया जाएगा. खैरागढ़ के एडिशनल एसपी ने बताया कि पूर्व में शिवा गेमिंग एप संचालित किया जा रहा था. उसका नाम चेंज कर इसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे. चैटबोर्ड भी पुराना ही यूज कर रहे थे. लिंक मिलने के बाद हमने कार्रवाई की.

पूर्व में नागपुर से भी हो चुकी है 1 की गिरफ्तार, फिलहाल जमानत पर रिहा

एएसपी ने बताया कि पूर्व में नागपुर से एक आरोपी को पकड़ा गया था, उसको फिलहाल जमानत मिली है. हमारी कोशिश है कि हम तथ्यों के आधार पर उसकी जमानत निरस्त कराएं और उसे भी जांच में जोड़ें. छुईखदान पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 20 हजार से ज्यादा की नगदी मिली है. बैंक अकाउंट में भी पैसे मिले हैं. 8 से 10 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने की बात सामने आई है. सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है. जो भी आगे की न्यायिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी.

पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने इस तरह से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई भी कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा, तो हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं. पुलिस ने ये भी कहा कि डिजिटल सिस्टम हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, न की डिजिटल सिस्टम के जरिए धोखाधड़ी और जुआ खिलाने का जरिया.

पिपलाकछार हत्याकांड में गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी, नाबालिग भी धराया

खैरागढ़ में बनेगा हाईटेक अस्पताल, 100 लोगों की होगी जिला स्तर पर भर्तियां, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान

खैरागढ़ में निर्माणाधीन पुल बना जानलेवा, 20 साल के युवक की दर्दनाक मौत

TAGGED:

KHAIRAGARH POLICE
छुईखदान
GURGAON
HARYANA
ONLINE BETTING AND GAMING APP CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.