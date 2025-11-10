ETV Bharat / state

खैरागढ़ में चिढ़ाने पर नाबालिग ने की दो बच्चों की हत्या, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

खैरागढ़: राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में दो बच्चों के मौत केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि जिन दो बच्चों की मौत कुएं में गिरने से हुई है. उन्हें एक नाबालिग लड़की ने कुएं में धक्का दिया था. पुलिस ने तफ्तीश में यह भी खुलासा किया है कि दोनों बच्चों ने आरोपी नाबालिग लड़की को चोरनी कहकर पुकारा था. इस वजह से गुस्साई बच्ची ने उन्हें कुएं में धक्का दिया. यह पूरी घटना रविवार की है. सोमवार को पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है. यह पूरी घटना 9 नवंबर की है. खैरागढ़ पुलिस ने 10 नवंबर सोमवार को इसका खुलासा किया है.

रविवार को हुई घटना: यह पूरी वारदात राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की है. यहां 2 साल की राधिका और 4 साल के करण की लाश कुएं से बरामद की गई है. पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद बताया कि हमने गांव में इस घटना को लेकर पूछताछ की है. इस पूछताछ में यह पता चला कि पास की रहने वाले नाबालिक बालिका ने दोनों बच्चियों को कुएं में धक्का दिया है. पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी को दोनों बच्चियों ने चोरनी कहा था, जिससे गुस्से में आकर बच्ची ने इस घटना को अंजाम दिया.