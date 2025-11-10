ETV Bharat / state

खैरागढ़ में चिढ़ाने पर नाबालिग ने की दो बच्चों की हत्या, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

राजनांदगांव में पुलिस ने दो बच्चों की मौत में चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Khairagarh SP Office
खैरागढ़ एसपी कार्यालय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरागढ़: राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में दो बच्चों के मौत केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि जिन दो बच्चों की मौत कुएं में गिरने से हुई है. उन्हें एक नाबालिग लड़की ने कुएं में धक्का दिया था. पुलिस ने तफ्तीश में यह भी खुलासा किया है कि दोनों बच्चों ने आरोपी नाबालिग लड़की को चोरनी कहकर पुकारा था. इस वजह से गुस्साई बच्ची ने उन्हें कुएं में धक्का दिया. यह पूरी घटना रविवार की है. सोमवार को पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है. यह पूरी घटना 9 नवंबर की है. खैरागढ़ पुलिस ने 10 नवंबर सोमवार को इसका खुलासा किया है.

रविवार को हुई घटना: यह पूरी वारदात राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की है. यहां 2 साल की राधिका और 4 साल के करण की लाश कुएं से बरामद की गई है. पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद बताया कि हमने गांव में इस घटना को लेकर पूछताछ की है. इस पूछताछ में यह पता चला कि पास की रहने वाले नाबालिक बालिका ने दोनों बच्चियों को कुएं में धक्का दिया है. पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी को दोनों बच्चियों ने चोरनी कहा था, जिससे गुस्से में आकर बच्ची ने इस घटना को अंजाम दिया.

खैरागढ़ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

दोनों बच्चों की हत्या के मामले में नाबालिक बालिका को पकड़ा गया है. पूरी घटना की पुलिस जांच कर रही है. पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्य किया और दोनों मासूम की हत्या की आरोपी को पकड़ लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है. चार साल का करण बालिका को चोरनी कहकर चिढ़ाता था. जिस वजह से उसने राधिका और करण को कुएं में धक्का दिया - नितेश कुमार गौतम, एडिशनल एसपी, खैरागढ़

Jhuranadi Village Of Khairagarh
झूरानदी गांव से मिली दो बच्चों की लाश (ETV BHARAT)

रविवार को दोनों बच्चों का शव कुएं से बरामद किया गया. जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बच्ची को पकड़ लिया है.

साइबर ठगों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम ने कसी नकेल, 88 लाख की ज्यादा राशि होल्ड, 20 लाख रकम वापस

एक मिस्टेक और आग का गोला बन गया पेट्रोल, नारायणपुर में दर्दनाक हादसा

बिल्डर के खोदे गड्डे में गिरने से दो बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने काटा बवाल

TAGGED:

KHAIRAGARH CHHUIKHADAN GANDAI
खैरागढ़ में बच्चों की मौत
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला
छत्तीसगढ़ क्राइम न्यूज
KHAIRAGARH POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.