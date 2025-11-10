खैरागढ़ में चिढ़ाने पर नाबालिग ने की दो बच्चों की हत्या, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा
राजनांदगांव में पुलिस ने दो बच्चों की मौत में चौंकाने वाला खुलासा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 7:18 PM IST
खैरागढ़: राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में दो बच्चों के मौत केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने तफ्तीश के बाद बताया कि जिन दो बच्चों की मौत कुएं में गिरने से हुई है. उन्हें एक नाबालिग लड़की ने कुएं में धक्का दिया था. पुलिस ने तफ्तीश में यह भी खुलासा किया है कि दोनों बच्चों ने आरोपी नाबालिग लड़की को चोरनी कहकर पुकारा था. इस वजह से गुस्साई बच्ची ने उन्हें कुएं में धक्का दिया. यह पूरी घटना रविवार की है. सोमवार को पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया है. यह पूरी घटना 9 नवंबर की है. खैरागढ़ पुलिस ने 10 नवंबर सोमवार को इसका खुलासा किया है.
रविवार को हुई घटना: यह पूरी वारदात राजनांदगांव से सटे खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की है. यहां 2 साल की राधिका और 4 साल के करण की लाश कुएं से बरामद की गई है. पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद बताया कि हमने गांव में इस घटना को लेकर पूछताछ की है. इस पूछताछ में यह पता चला कि पास की रहने वाले नाबालिक बालिका ने दोनों बच्चियों को कुएं में धक्का दिया है. पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी को दोनों बच्चियों ने चोरनी कहा था, जिससे गुस्से में आकर बच्ची ने इस घटना को अंजाम दिया.
दोनों बच्चों की हत्या के मामले में नाबालिक बालिका को पकड़ा गया है. पूरी घटना की पुलिस जांच कर रही है. पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्य किया और दोनों मासूम की हत्या की आरोपी को पकड़ लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है. चार साल का करण बालिका को चोरनी कहकर चिढ़ाता था. जिस वजह से उसने राधिका और करण को कुएं में धक्का दिया - नितेश कुमार गौतम, एडिशनल एसपी, खैरागढ़
रविवार को दोनों बच्चों का शव कुएं से बरामद किया गया. जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बच्ची को पकड़ लिया है.