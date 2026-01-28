ETV Bharat / state

खैरागढ़ मर्डर: प्रेमी ने ही हत्या कर प्रेमिका का शव हरडुवा जलाशय में फेंका

खैरागढ़ पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि उसने प्रेमिका की हत्या क्यों की.

KHAIRAGARH MURDER
खेरागढ़ पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 11:31 AM IST

3 Min Read
खैरागढ़ छुईखदान गंडई: थाना ठेलकाडीह क्षेत्र अंतर्गत हरडुवा जलाशय में 26 जनवरी को ठेलकाडीह पुलिस को सूचना मिली कि पानी में एक युवती का शव तैरता हुआ मिला है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव के साथ ही मौके की तलाशी के दौरान पानी में कुछ दूरी पर एक कैरी बैग मिला, जिसमें आधार कार्ड, चप्पल और अस्पताल से जुड़े दस्तावेज मिले. जिससे युवती की पहचान रूपा साहू 21 वर्ष निवासी रामनगर मुक्तिधाम सुपेला भिलाई थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग के रूप में हुई. परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया.

दस्तावेजों से हुई पहचान हत्या की पुष्टि

शव का पंचनामा कर सीएचसी घुमका में पोस्टमॉर्टम कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कठोर वस्तु से सिर में आई चोटों के कारण ज्यादा खून बहने से मौत होने की पुष्टि की. इसके बाद मामले में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई. परिजनों से पूछताछ की गई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि युवती का काफी समय से एक युवक से प्रेम संबंध था, जो हरडुवा का ही रहने वाला था. इसके बाद पुलिस आरोपी युवक के पास पहुंची, उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई.

खेरागढ़ पुलिस ने किया युवती की हत्या का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका की हत्या

एडिशनल एसपी खैरागढ़ नितेश कुमार गौतम ने युवती की हत्या का खुलासा मीडिया के सामने किया. उन्होंने बताया कि मृतका का हरडुवा निवासी आनंद वर्मा 24 वर्ष से प्रेम संबंध था. शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ में पता चला कि दोनों का प्रेम संबंध पिछले 3 साल से चल रहा था. आरोपी शादी करने से इनकार कर रहा था जबकि युवती विवाह के लिए लगातार उस पर दबाव बना रही थी. आरोपी युवक अभी शादी नहीं करना चाह रहा था. जिसके बाद उसने युवती की हत्या की प्लानिंग की.

हत्या कर लाश पर पत्थर बांधकर जलाशय में फेंका

एएसपी ने आगे बताया 25 जनवरी को जब रूपा इसके घर पर आई. आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर हरडुवा डैम के पास घुमाने ले गया. वहां पत्थर से वार कर युवती की हत्या की और लाश को छुपाने के लिए लाश पर पत्थर बांधकर जलाशय में फेंक दिया, लेकिन शव पानी में नहीं डूबी और ऊपर ही तैरती रही.

आरोपी गिरफ्तार सबूत जब्त

एएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाइक, पत्थर और आरोपी के कपड़े जब्त किए गए हैं. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस टीम को मिलेगा सम्मान

इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी खैरागढ़, साइबर सेल और थाना ठेलकाडीह पुलिस टीम की विशेष भूमिका रही. त्वरित और प्रभावी विवेचना को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज ने जांच टीम को उचित पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है.

