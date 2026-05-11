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खैरागढ़ में किसान ने धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक पर लगाया गंभीर आरोप, कहा-मांगा गया हमसे पैसा

खैरागढ़: बीते दिनों विचारपुर धान खरीदी केंद्र का एक वीडियो सामने आया. कथित वीडियो के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र पर किसान से पैसे मांगे जा रहे हैं. पैसे नहीं देने पर कथित वीडियो में कहा जा रहा है कि किसान अपना धान वापस ले जाए. वीडियो सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है.

किसान से पैसे मांगने का आरोप

दरअसल, शिकारीटोला निवासी किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा. किसान का आरोप है कि धान जांच के दौरान केंद्र प्रबंधन ने गुणवत्ता खराब बताते हुए धान खरीदी से इंकार कर दिया गया. किसान से कहा गया कि वो अपना धान वापस ले जाओ. किसान ने जब धान वापस ले जाने की बात सुनी तो वो परेशान हो गया. पीड़ित किसान का आरोप है कि उससे धान खरीदी के बदले पैसों की भी मांग की गई. शिकायतकर्ता तुलेश सिन्हा की मानें तो उससे 10 से 15 हजार की मांग की गई. आरोप है कि जब पैसों की मांग की जा रही थी उस वक्त का वीडियो किसी ने बना लिया.