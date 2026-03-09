ETV Bharat / state

खैरागढ़ मर्डर कांड में 6 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध में हत्या का खुलासा

खैरागढ़ पुलिस ने अवैध संबंध में मर्डर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Khairagarh Murder Case
खैरागढ़ मर्डर केस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 8:11 PM IST

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला खैरागढ़ छुईखदान और गंडई जिले का है. यहां अवैध संबंध में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और उसकी हत्या कर दी गई. यह पूरी घटना 8 मार्च की है. पुलिस ने इस केस में तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस केस में दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

8 मार्च को हुई थी युवक की हत्या

पूरी घटना खैरागढ़ थाना क्षेत्र के किल्लापारा इलाके की है. यहां एक ठेकेदार युवक एक महिला को उसके गांव छोड़ने जाता था. 8 मार्च की शाम को भी वह गाडाडीह गांव में महिला को छोड़ने गया था. इस दौरान गांव के कुछ लोगों को दोनों के बीच अवैध संबंध का शक हुआ. इसी शक के चलते आरोपियों ने ठेकेदार युवक की रोककर पिटाई कर दी. इस पिटाई का युवक ने विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया. उसके बाद आरोपियों ने ठेकेदार युवक को लात घूसों से पीटा. जिससे युवक के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आ गई.युवक बुरी तरह घायल हो गया. उसके बाद उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

मामले की जानकारी मिलते ही खैरागढ़ पुलिस ने केस कायम कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 107/2026 के तहत केस दर्ज किया है. आरोपियों पर धारा 103(2), 190, 191(1), 191(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज हुआ है. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.

