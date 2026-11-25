खैरागढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपक बैज बोले- कांग्रेस को जिताकर भाजपा को दीजिए 1000 वोल्ट का झटका
नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज, खैरागढ़ में कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:55 PM IST
खैरागढ़: नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है. इसी कड़ी में बुधवार को नगर के सांस्कृतिक भवन में कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया. ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत हुए आयोजन में PCC चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए. उन्होंने मतादाता सूची में गबड़ी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा. कई लोगों के नाम काटे जाने और फर्जी नाम जोड़ने के आरोप लगाए.
बिजली बिल में वृद्धि का मुद्दा
सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भाजपा मतदाता सूची से कटवा रही है. उन्होंने बढ़ते बिजली बिल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये दे रही है, लेकिन दूसरी ओर बिजली बिल में कई गुना वृद्धि कर आम जनता से अधिक राशि वसूल रही है.
वहीं विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में मुस्लिम समाज के कांग्रेस समर्थक 20 से 25 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि अमलीपारा वार्ड में आत्मसमर्पित नक्सलियों के नाम जोड़ दिए गए हैं. उन्होंने नगर के मीराबाई चौक को हटाकर वहां अटल चौक स्थापित करने पर भी आपत्ति जताई. विधायक ने कहा कि नगर में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 75 लाख रुपये दिए गए हैं, लेकिन अब तक उनका टेंडर जारी नहीं हुआ.
वोट चोरी के आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने संबोधन में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान चलाया जा रहा है. केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार वोट चोरी के सहारे बनी है. पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में जीवित मतदाताओं के नाम नहीं काटे गए. जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को लगातार जीत मिलती रही है, वहीं से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. उन्होंने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का भी आरोप लगाया.
खैरागढ़ में महंगाई को भी बनाया मुद्दा
खैरागढ़ नगर पालिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें डराकर भाजपा में शामिल करा लिया गया. उन्होंने भाजपा पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज सिलेंडर की कीमत एक हजार रुपये से अधिक हो चुकी है.
बैज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में खैरागढ़ में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है. भाजपा सरकार ने बेतहाशा बिजली बिल बढ़ाकर जनता को 440 वोल्ट का झटका दिया है, अब नगर पालिका चुनाव में भाजपा को हराकर उसे 1000 वोल्ट का झटका देना है.
17 महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
कार्यक्रम के दौरान खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों की 17 महिलाओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के समक्ष कांग्रेस का दामन थामा. बैज ने सभी महिलाओं को कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया. कार्यक्रम का स्वागत भाषण जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने दिया.
इस अवसर पर शाहिद खान, भुनेश्वर बघेल, धनेश पाटीला, छन्नी साहू, गिरवर जंघेल, शताक्षी सिंह, भागवत साहू, पदम कोठारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू, मनराखन देवांगन, डॉ. अरुण भारद्वाज, सुनील पांडे, नीलेंद्र शर्मा, मोती जंघेल, मयूरी सिंह, आरती रिंकू महोबिया, विजय वर्मा, अनुभा चंद्राकर, कविता जंघेल, विनीता जंघेल, गंगोत्री वर्मा, रामकुमार पटेल, संदीप सिरमौर, तेजराम वर्मा, मन्नू चंदेल, जफर हुसैन, ओमप्रकाश झा, नदीम मेमन, मनोहर सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.