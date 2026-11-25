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खैरागढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपक बैज बोले- कांग्रेस को जिताकर भाजपा को दीजिए 1000 वोल्ट का झटका

खैरागढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारी, कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपक बैज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़: नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है. इसी कड़ी में बुधवार को नगर के सांस्कृतिक भवन में कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया. ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत हुए आयोजन में PCC चीफ दीपक बैज भी शामिल हुए. उन्होंने मतादाता सूची में गबड़ी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा. कई लोगों के नाम काटे जाने और फर्जी नाम जोड़ने के आरोप लगाए.

कांग्रेस को जिताकर भाजपा को दीजिए 1000 वोल्ट का झटका- बैज (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बिजली बिल में वृद्धि का मुद्दा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भाजपा मतदाता सूची से कटवा रही है. उन्होंने बढ़ते बिजली बिल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये दे रही है, लेकिन दूसरी ओर बिजली बिल में कई गुना वृद्धि कर आम जनता से अधिक राशि वसूल रही है.