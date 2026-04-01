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नाबालिग छात्रा की हत्या का खुलासा, प्रेम जाल में फंसाकर अगवा किया, ट्रेन से धक्का देकर मार डाला

खैरागढ़ पुलिस ने नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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नाबालिग छात्रा की हत्या का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: जिले में 14 वर्षीय छात्रा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर इस जघन्य वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग बालक को भी हिरासत में लिया गया है. पूरा मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.

आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाया

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी 27 साल का है जिसने नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में पीड़िता ने साथ रखने का दबाव बनाया तो आरोपी ने अपने एक और साथी और एक नाबालिग के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

खैरागढ़ पुलिस ने नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में 12 घंटे के अंदर खुलासा किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेसेप्शन से अपहरण, फिर हत्या की साजिश

घटना 28 मार्च की रात की है, जब पीड़िता अपने नाना के गांव मामा के शादी समारोह में शामिल होने गई थी. रात करीब 11:30 बजे वह बिना किसी को बताए वहां से लापता हो गई. परिजनों ने 29 मार्च को खैरागढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से योजना बनाकर मोटरसाइकिल से पिपरिया पहुंचे और नाबालिग का अपहरण कर लिया. सबूत मिटाने के लिए रास्ते में उसके कपड़े बदलवाए और मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए.

ट्रेन में वारदात, बिलासपुर के पास दिया धक्का

आरोपियों ने पीड़िता को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन लाकर बिलासपुर का टिकट लिया और वेनगंगा एक्सप्रेस में सवार हुए. ट्रेन में सीट नहीं मिलने पर सभी दरवाजे के पास बैठे थे. बिलासपुर पहुंचने के बाद जब पीड़िता उतरने लगी तो आरोपियों ने उसे बहला-फुसलाकर आगे ले गए. इसी दौरान प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर जयरामनगर स्टेशन के आगे, मस्तूरी थाना क्षेत्र में, चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य से खुला राज

घटना के बाद आरोपी अकलतरा स्टेशन पर उतरकर वापस डोंगरगढ़ लौट आए और रास्ते में पीड़िता के कपड़े जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की. डोंगरगढ़, अकलतरा और खैरागढ़ के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां कैद मिलीं.

जब्त सामग्री और गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है. दोनों आरोपियों को 1 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं, विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है.

इस पूरे मामले के खुलासे में थाना खैरागढ़, साइबर सेल खैरागढ़ और मस्तूरी (बिलासपुर) पुलिस की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की गई है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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