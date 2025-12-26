ETV Bharat / state

खैरागढ़ करमतरा गांव में ETV भारत की खबर का असर, बवाल के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई, कथित साधु की आड़ में डराने-धमकाने का आरोप

ETV भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. साधु की आड़ में डर का माहौल फैलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

khairagarh karmtara gaon Case
खैरागढ़ करमतरा गांव में कथित साधु की आड़ में डराने-धमकाने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 6:38 PM IST

खैरागढ़: जिले के ग्राम करमतरा में बीती रात हुए बवाल के मामले में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला. घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम और एसडीओपी समेत पुलिस का वरिष्ठ अमला जालबांधा चौकी और करमतरा गांव पहुंचा. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की.

साधु की आड़ में डर का माहौल फैलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मकान विवाद से शुरू हुआ मामला: यह पूरा मामला एक मकान विवाद से शुरू हुआ था. करमतरा गांव में भूपत साहू और तेजेश्वरी साहू के बीच लंबे समय से घर को लेकर विवाद चल रहा था. समय रहते विवाद का समाधान नहीं होने से स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती चली गई और गांव में तनाव बढ़ गया.

साधु के वेश में डराने-धमकाने के आरोप: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूपत साहू उर्फ भूपत दास उर्फ साहेब खुद को साधु बताकर गांव में लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहा था. पंचायत स्तर पर कई बार समझाइश की गई, लेकिन इसके बावजूद कथित आरोपी की ओर से उकसावे और धमकियों का सिलसिला जारी रहा.

khairagarh karmtara gaon Case
खैरागढ़ करमतरा गांव में ETV भारत की खबर का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात में बढ़ा तनाव, चौकी तक पहुंचा मामला: बीती रात करीब 12 बजे हालात उस समय बेकाबू हो गए जब खुलेआम नाम लेकर धारदार हथियारों से जान से मारने की धमकियां दी गईं. इससे नाराज होकर सैकड़ों ग्रामीण जालबांधा चौकी पहुंच गए. देर रात तक चौकी परिसर में नारेबाजी और हंगामा होता रहा, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया. पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

3 आरोपी हिरासत में, जेल भेजे गए: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. भूपत दास उर्फ साहेब, दीपक साहू और उसके पुत्र सूर्यकांत साहू को हिरासत में लिया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 और 126 के तहत कार्रवाई की गई. इसके बाद धारा 151 के तहत सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने कहा कि गांव में शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है.

