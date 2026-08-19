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खैरागढ़ छुईखदान में ज्वेलरी दुकान से चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, तालाब में छिपाया था माल

आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से 22 किलो से ज्यादा चांदी मिली. आरोपियों ने नागपुर में बनाई थी योजना.

Khairagarh jewelry shop theft
खैरागढ़ छुईखदान में ज्वेलरी दुकान से चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: छुईखदान में दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपये के चांदी के जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साइबर सेल और थाना छुईखदान की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से कई किलो जेवरात मिले हैं.

क्या है पूरा मामला?

मामला छुईखदान के व्यापारी शांति लाल जैन की दुकान से जुड़ा है. 14 अगस्त को दुकान का शटर टूटा मिलने और चांदी के पुराने आभूषण गायब होने के बाद उन्होंने थाना छुईखदान में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से 22 किलो से ज्यादा चांदी मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस के सामने चुनौती बड़ी थी, क्योंकि चोरों ने वारदात को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था. घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. इसके साथ ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों की जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की कड़ियां नागपुर तक पहुंचीं.

नागपुर में बनी योजना

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी महेंद्र साहू ने पूछताछ में बताया कि उसने नागपुर जाकर अक्षय गुरूवे और अनिकेत मेश्राम के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. योजना के तहत दोनों आरोपी 13 अगस्त को नागपुर से चोरी की एक्टिवा लेकर छुईखदान पहुंचे. इसके बाद रात के समय तीनों आरोपी दुकान के पास पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया.

CCTV के तार भी काटे

आरोपियों ने कथित तौर पर सबसे पहले दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरों के तार काटे, ताकि उनकी गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड न हो सकें. इसके बाद लोहे की रॉड और पेचकस की मदद से दुकान का शटर तोड़ा गया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास चाकू भी था. दुकान में प्रवेश करने के बाद आरोपियों ने बड़ी मात्रा में चांदी के पुराने आभूषण चोरी किए और मौके से फरार हो गए.

तालाब में छिपाया चोरी का माल

वारदात के बाद चोरी किए गए जेवरात को नवागांव स्थित एक तालाब में छिपा दिया गया था. पुलिस की पूछताछ में जब आरोपियों से चोरी के माल के बारे में जानकारी मिली, तो महेंद्र साहू की निशानदेही पर पुलिस ने तालाब से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 22 किलो 600 ग्राम चांदी और 3 ग्राम सोना बरामद किया है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक, जब्त सामान की कुल कीमत करीब 44 लाख 75 हजार रुपये है.

छुईखदान की इस वारदात में चोरों ने CCTV से बचने के लिए कैमरों के तार काटने और चोरी के बाद जेवरात को तालाब में छिपाने जैसी कोशिशें कीं, लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है- रुपेश डांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

इस पूरे मामले में साइबर सेल और थाना छुईखदान की संयुक्त कार्रवाई ने अहम भूमिका निभाई. CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेंद्र साहू, अक्षय गुरूवे और अनिकेत मेश्राम के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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