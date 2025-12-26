ETV Bharat / state

जालबांधा चौकी में नारेबाजी, मकान विवाद से करमतरा में तनाव

घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब करमतरा गांव से लगभग 200 ग्रामीण देर रात जालबांधा चौकी पहुंच गए. चौकी में ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. थाना परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया.

खैरागढ़ गंडई छुईखदान: करमतरा गांव में भूपत साहू और तेजेश्वरी साहू के बीच लंबे समय से चले आ रहे मकान विवाद ने बीती रात अचानक उग्र रूप ले लिया. जिसके बाद गांव का आक्रोश थाने तक पहुंच गया.

ग्रामीणों का आरोप है कि भूपत साहू गांव में लगातार विवाद करता है. बार बार उकसावे की घटनाएं सामने आ रही हैं. पुलिस ने समय रहते ठोस और सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे मामला बिगड़ता चला गया.

कई बार समझाइश की कोशिश

ग्रामीणों का कहना है कि मकान विवाद को सुलझाने के लिए गांव में कई बार बैठक कर समझाइश देने की कोशिश भी की गई लेकिन भूपत साहू ने किसी की बात नहीं मानी. उसकी गतिविधियों के चलते गांव का सामाजिक माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है.

ग्रामीण क्यों हुए गुस्सा

स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने भूपत साहू को जालबांधा चौकी लाकर पूछताछ की. हालांकि इसी दौरान गांव में यह चर्चा फैल गई कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है. इसी बात से ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया और बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए.

तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई

इस पूरे मामले में पुलिस ने दीपक साहू और भूपत साहू के बेटे सूर्यकांत साहू सहित कुल तीन लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की है. लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्रवाई सिर्फ शांति भंग की औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित रही, जबकि विवाद की जड़ पर अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

पुलिस की जांच जारी

जालबांधा चौकी प्रभारी वीरेंद्र चंद्राकर ने बताया कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मामले की आगे जांच की जा रही है. फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस की नजर हालात पर है लेकिन ग्रामीण निष्पक्ष जांच और स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं.